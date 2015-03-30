Кошка Матроска из Владивостока примет участие в передаче "Пусть говорят"

Кошка Матроска, прославившаяся деликатесным ужином в аэропорту Владивостока и ставшая талисманом хоккейного клуба «Адмирал», примет участие в съемках ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

- Авторы телепрограммы пригласили для участия в ней героев видеороликов, размещенных в сети, набравших в прошлом году наибольшее количество просмотров. Среди таких оказался и ролик с Матроской. Съемки назначены на сегодня, - рассказал «РГ» пресс-атташе клуба «Адмирал» Алексей Пузырев.

Перед посадкой на самолет Матроска «разместила» в социальной сети Instagram, где у нее есть свой аккаунт, фотографию. Кошка запечатлена на фоне здания аэропорта, где она когда-то обитала.

Подпись под фото: "Гала, ты сейчас умрешь! Я лечу к @malahov_tv в Москву". Прибыв в столицу, Матраска "поинтересовалась": "Кто-нибудь в курсе, в Шереметьево есть что-то типа "Рыбного островка"? Я тааааак проголодалась…".

Напомним, видеосюжет о кошке, проникшей в витрину магазина с морепродуктами "Рыбный островок" в аэропорту краевого центра, попал в интернет в декабре прошлого года. Владельцы павильона оценили ущерб примерно в 63 тысячи рублей. Хулиганку приютила администрация ХК "Адмирал". В "Фетисов-арене" Матроска живет до сих пор.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.