Жителям Владивостока не придется ломать голову над тем, где провести свободный вечер или выходные

Новый шоу-проект «Куда пойти? Владивосток» от маркетингового центра «Реклисс» организует современные развлекательные мероприятия нового формата. Стартовый шоу- проект организаторов – «Кухня ДВ».

2 апреля в Selfie Restaurant & Bar под лозунгом «Кухня народов мира» пройдет премьерный вечер проекта. На глазах изумленных зрителей шеф- повара Selfie Restaurant&Bar, итальянского ресторана «Limoncello», сети ресторанов узбекской кухни Чайхона «Хлопок», сети ресторанов японской кухни «Токио» и сети кафе сингапурской кухни «Дамплинг Репаблик» поборются в приготовлении изысканных блюд.



Кульминацией вечера станет розыгрыш блюд от шеф – поваров, а так же лучшего блюда от Selfie Restaurant & Bar!

Начало вечера – в 20:00. Вход – свободный!



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Газета «Золотой Рог», Владивосток.