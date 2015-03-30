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Жителям Владивостока не придется ломать голову над тем, где провести свободный вечер или выходные
Новый шоу-проект «Куда пойти? Владивосток» от маркетингового центра «Реклисс» организует современные развлекательные мероприятия нового формата. Стартовый шоу- проект организаторов – «Кухня ДВ».
2 апреля в Selfie Restaurant & Bar под лозунгом «Кухня народов мира» пройдет премьерный вечер проекта. На глазах изумленных зрителей шеф- повара Selfie Restaurant&Bar, итальянского ресторана «Limoncello», сети ресторанов узбекской кухни Чайхона «Хлопок», сети ресторанов японской кухни «Токио» и сети кафе сингапурской кухни «Дамплинг Репаблик» поборются в приготовлении изысканных блюд.
Кульминацией вечера станет розыгрыш блюд от шеф – поваров, а так же лучшего блюда от Selfie Restaurant & Bar!
Начало вечера – в 20:00. Вход – свободный!
Присоединяйтесь к проекту "Куда пойти? Владивосток" в социальных сетях!
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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