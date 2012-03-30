Во Владивостоке дан старт крупномасштабной акции «Мой выбор – помощь детям!»

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ZRPRESS. 16 марта во Владивостоке в ночном клубе «Гости» состоялся Благотворительный приём, на котором стартовала беспрецедентная для столицы Приморского края акция «Мой выбор – помощь детям!».

Этой акцией отмечен день рождения Итальянского центра красоты и spa AldoCoppola, организованный имиджевым агентством P.R. Respectable.

Местом проведения Благотворительного приёма стало новое статусное заведение Владивостока – ночной клуб «Гости», официальное открытие которого состоится 23 марта. По существу, гости приёма стали первыми, кто по достоинству оценил гостеприимство нового клуба, его необычное оформление. Все, кому удалось попасть на прием, окунулись в атмосферу, сочетающую пафос и домашний уют. Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер, композиции из живых цветов от компании «Доминик Декор», пение Юлии Макеич – всё создавало приподнято-возвышенное настроение.

У пресс-стены в этот вечер работали не только фотографы, но и ведущие праздника: Станислав Ерёмин и Полина Зайцева. Они общались с публикой, рассказывали гостям, на что стоит обратить своё внимание, брали интервью у самых модно одетых участников приёма. К слову сказать Полина, как и всегда, выглядела обворожительно. Платье для неё любезно предоставил бутик Versace.

Программа Благотворительного приёма была насыщенной и динамичной. Гости приёма осматривали выставки от мультибрендового бутика мебели Royal Interior и дизайн-центра свадебной и вечерней моды «Ренессанс», получили наслаждение от изысканных угощений, которые предоставил для фуршета ресторан-клуба «Фрэнк Ллойд Райт»,с удовольствием дегустировали элитный алкоголь от компании SuntoryLiquorsLimited. Особые эмоции вызвал и красивейший показ коллекции модной одежды весна-лето 2012 года известного российского дизайнера с мировым именем Игоря Чапурина от мультибрендового бутика Conley. Словом, публика с удовольствием дефилировала по клубу, вкушая разного рода удовольствия.

Настоящим подарком для всех стало появление на празднике специального гостя Антона Макарского. Артист театра и кино, звезда мюзикла «Notre-DamedaParis» исполнил свои хиты. Публика не хотела отпускать певца со сцены, впрочем, и сам Антон Макарский не спешил уходить. Он не только пел свои песни, но и спустился в зал, общался с гостями приёма, уделив им максимум своего внимания. Пожалуй, в зале не было ни одного человека, который остался безучастным к происходящему.

Очень трогательным было и выступление Вероники Овчинниковой, девочки из Владивостока. Она исполнила на французском языке песню «Вечная любовь» из репертуара Антона Макарского. Этот номер восходящей владивостокской звезды не оставил равнодушным никого: в глазах слушателей блестели слёзы. Бурные аплодисменты не смолкали несколько минут.

Центральным событием Благотворительного приёма стала презентация 15 картин. Она дала старт крупномасштабной акции «Мой выбор – помощь детям!», которая продлится до конца 2012 года. В ходе акции имиджевое агентство P.R. Respectable планирует собрать денежные средства на покупку аппаратов для очистки крови и лифта для Краевого детского онко-гематологического центра, где проходят лечение дети, страдающие злокачественными заболеваниями крови. Для акции были созданы картины с изображением известных персон нашего города, изготовлены футболки, на которые перенесены изображения всех 15-ти картин, и браслеты с лозунгом акции. Браслеты по собственной инициативе выпустил партнёр приёма - торговый дом «Игнат».

Презентацию картин провёл Антон Макарский. Он вместе с Полиной Зайцевой и Станиславом Ерёминым представил 13 неравнодушных к проблемам больных детей известных людей Владивостока, изображённых на картинах: актрису театра и кино Ларису Белоброву, директора стоматологической клиники Dr.Edranov, хирурга-стоматолога, кандидата медицинских наук Сергея Едранова, депутата Думы Владивостока Любовь Горячкину, депутата Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва Татьяну Хрущеву, художественного руководителя Приморского краевого академического театра имени М. Горького, театрального режиссёра Ефима Звеняцкого, гостеприимного хозяина ночного клуба «Гости» Павла Иванца, владелицу бутика «Имижд» Наталью Ремизову, светскую львицу Тамару Саксину, депутата Думы УГО Сергея Симакова, председателя коллегии адвокатов «Право» Юлию Толмачёву, предпринимателя Розу Чемерис, владелицу салона «Делай ноги» Светлану Шубину и генерального директора имиджевого агентства P.R.Respectable, организатора Благотворительного приема, учредителя акции «Мой выбор - помощь детям!» Павла Компана. Также он представил картину с изображением красивой и здоровой двухлетней девочки Ангелины Барановой и картину с изображением недостроенного моста через бухту Золотой Рог. Обе эти картины символизируют высокие цели стартовавшей акции: каждый ребёнок нашего города, как и Ангелина Баранова, достоин того, чтобы быть здоровым! А каждый житель нашего города может протянуть руку помощи больным детям. И подобно партнёру Благотворительного приёма и акции «Мой выбор – помощь детям!» - компании «Ростелеком» - установить и поддерживать незримую, но столь необходимую связь между людьми.

Непосредственно на Благотворительном приёме была организована первая продажа картин, футболок и браслетов акции. Результаты старта акции впечатляют: продано 4 картины, 150 футболок и 80 браслетов. Сергей Симаков купил сразу две картины: со своим изображением и изображением Ларисы Белобровой. Г-н Маркин приобрёл картину с изображением Любови Горячкиной, а Алексей Шестаков обратился к организатору – имиджевому агентству P.R. Respectable - с просьбой об изготовлении ещё одной картины с изображением Ларисы Белобровой. Таким образом, на старте акции для детей, страдающих злокачественными заболеваниями крови, было собрано 516 тыс. рублей. А это значит, что мечта организаторов купить несколько аппаратов для очистки крови и установить в онко-гематологическом центре лифт обязательно воплотится в жизнь!

Уверенность в успехе акции подкрепляет и тот факт, что Благотворительный приём поддержали самые различные компании нашего города и края: группа компаний «Байкал», салон «Умный дом», группа компаний «Капитал строй», стоматологическая клиника Dr. Edranov, салон Spafesta, Fc-bar, интерьер-салон Langusto и другие. В своих выступлениях Ирина Богачева, директор итальянского центра красоты и spa AldoCoppola, и Николай Токуренов, генеральный директор группы компаний «Байкал» подчеркнули, как важно, чтобы каждый из нас задумался о проблемах, связанных со здоровьем детей, решению которых он может и должен способствовать.

Благотворительный приём окончился, однако акция «Мой выбор – помощь детям!» только началась! Имиджевое агентство P.R. Respectable приглашает всех жителей Владивостока и Приморского края принять участие в этой благотворительной акции, средства от которой перечисляются на счёт Краевого онко-гематологического центра. О подробностях проведения акции, о промежуточных итогах читайте на сайте агентства «P.R. Respectable»:www.pr-respect.ru и на сайтах информационных партнёров акции. Никто не должен остаться равнодушным к проблемам детей, страдающим злокачественными заболеваниями крови!

Евгений КРЫЛОВ.







Организаторы:

имиджевое агентство P.R. Respectable

итальянский центр красоты и spa Aldo Coppola

Партнёры:

салон «Умный дом»

группа компаний «Байкал»

группа компаний «Капитал строй»

торговый дом «Игнат»

мультибрендовый бутик Conley

интерьер-салон Langusto

стоматологическая клиника Dr. Edranov

компания «Ростелеком»

ресторан-клуб «Фрэнк Ллойд Райт»

Fc-bar

салон Spafesta

мультибрендовый бутик мебели Royalinterior

дизайн-центр свадебной и вечерней моды «Ренессанс»

компания «Доминик Декор»

компания Suntory Liquors Limited:

Генеральный информационный партнёр:

Общественное Телевидение Приморья

Официальная радиостанция:

«Русское радио»

Официальные журналы мероприятия:

журнал «СОБРАНИЕ Exclusive»

мужской журнал «Облом[оff]»

Информационные партнёры:

журнал «Rabbit»

журнал «Face Control»

интерактивный канал «Club-TV»

газета «Коммерсантъ»

еженедельник «Аргументы недели. Приморье»

РИА «РrimaMedia»

РИА «Восток-Медиа»





