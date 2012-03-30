Владивостокcкую телевышку зажгут на час позже

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ZRPRESS. 31 марта на телевышке во Владивостоке включат подсветку с некоторой задержкой. Дело в том, что столица Приморья наряду с другими городами мира участвует в акции Час Земли.

В этот день около 1 миллиарда людей во всем мире добровольно выключают свет на один час с 20:30 до 21:30, чтобы сохранить здоровый климат на планете. Легендарные культурные памятники величайших городов мира, такие как Эйфелева башня в Париже, статуя Христа над Рио-де-Жанейро, Столовая Гора в Кейп Тауне, Ворота в Индию в Мумбае, Альгамбра в Гранаде погрузятся в темноту на один час.

Час Земли - самая массовая общественная акция в истории человечества - это символ бережного отношения к природе, заботы об ограниченных ресурсах нашей планеты. 5 лет назад Час Земли впервые прошел в Сиднее, после чего акция приняла поистине глобальный масштаб, объединив в 2011 году 1,8 миллиардов участников в 135 странах на всех семи континентах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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