Цирк Владивостока отдадут в аренду краю

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Министром культуры РФ Владимиром Мединским. Стороны обсудили реконструкцию Владивостокского цирка. Здание Владивостокского государственного цирка по договору будет передано во временное пользование администрации Приморского края для реконструкции объекта. Как сообщил Владимир Мединский, подписание договора аренды Владивостокского цирка произойдет уже в ближайшее время.

«Здание цирка будет передано в аренду администрации Приморского края с последующим возвратом. Договор аренды будет подписан в течение двух недель», - сказал министр.

Напомним, о необходимости полной реконструкции цирка Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил на «Большой встрече» с жителями края 26 марта 2013 года.

«Когда перед саммитом АТЭС мне показали цирк и предложили сделать ремонт фасада, я отказался. Нужно провести полную реконструкцию цирка, а не прятать проблемы за красивым фасадом», - заявил Губернатор.

По словам Владимира Миклушевского, принять участие в судьбе владивостокского цирка готова компания «Газпром».

«Я договорился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером – они дают нам 700 миллионов. Ещё 300 миллионов на ремонт владивостокского цирка мы добавим из краевого бюджета», - сообщил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.