Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цирк Владивостока отдадут в аренду краю
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Министром культуры РФ Владимиром Мединским. Стороны обсудили реконструкцию Владивостокского цирка. Здание Владивостокского государственного цирка по договору будет передано во временное пользование администрации Приморского края для реконструкции объекта. Как сообщил Владимир Мединский, подписание договора аренды Владивостокского цирка произойдет уже в ближайшее время.
«Здание цирка будет передано в аренду администрации Приморского края с последующим возвратом. Договор аренды будет подписан в течение двух недель», - сказал министр.
Напомним, о необходимости полной реконструкции цирка Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил на «Большой встрече» с жителями края 26 марта 2013 года.
«Когда перед саммитом АТЭС мне показали цирк и предложили сделать ремонт фасада, я отказался. Нужно провести полную реконструкцию цирка, а не прятать проблемы за красивым фасадом», - заявил Губернатор.
По словам Владимира Миклушевского, принять участие в судьбе владивостокского цирка готова компания «Газпром».
«Я договорился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером – они дают нам 700 миллионов. Ещё 300 миллионов на ремонт владивостокского цирка мы добавим из краевого бюджета», - сообщил Владимир Миклушевский.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Новости раздела
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"