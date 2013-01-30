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В Приморском крае стартует акция "Подарил жизнь? А теперь сохрани её!"

30 Января 2013, 10:46 | Владивосток

В феврале на территории Приморского края стартует комплекс мероприятий «Подарил жизнь? А теперь сохрани её!».

Как рассказали специалисты Управления ГИБДД России по Приморскому краю, акция пройдет в целях популяризации использования специальных автомобильных детских удерживающих устройств.

В рамках профилактических акций запланировано проведение конкурса фотографий, на которых будут запечатлены дети от рождения и до 12 лет, в детских удерживающих устройствах; выставка фотографий, творческий автоконкурс, в рамках которого родителям предстоит украсить транспорт таким образом, чтобы все окружающие поняли без слов, что для них в поездке самое главное – это безопасность их маленького пассажира.

Осенью прошлого года основной темой фотоконкурса также стала защита прав детей-пассажиров. Тогда в копилке организаторов акции было собрано более 20 примеров правильной перевозки детей. Эти работы украсили центральную площадь краевой столицы, а их авторы приняли участие в автопробеге по улицам Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Фотовыставка – один из способов обратить внимание общества на большие права маленьких пассажиров. Условия участия в нынешнем конкурсе будут размещены в средствах массовой информации с 4 февраля.

По словам специалистов, в 2013 году на территории Приморского края отмечен рост аварийности с участием детей-пассажиров: на сегодняшний день в 10 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 несовершеннолетних пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 150 процентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: акция  дети  авто  транспорт  безопасность  дороги 



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