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О бесполезности аналогий
Люблю аналогии. Без аналогий вообще было бы намного скучнее. Они придают нашим мыслям необходимую свободу, глубину и даже изысканность. В конце концов, они помогают лучше познавать мир, но в который раз убеждаясь, что все в этом мире уже было: как бы оригинально кто ни поступил – такое уже бывало, и новое придумать очень трудно. Словом, все новое - хорошо забыто старое.
Например, ну о каком городе и времени можно подумать, прочитав такую фразу:
«Стоит отметить, как кладут эту самую плитку. Пройдя по центральным улицам города, вы можете сами приглядеться и вряд ли найдете у рабочих такой инструмент как «уровень». Плитку кладут без дренажной подушки и без выравнивания просто на песок, как придется. Будущее данного амбициозного проекта вполне предсказуемо: плач женщин, еженедельно меняющих набойки и туфли, гнев роллеров, а также - ежегодный ремонт тротуарных покрытий, стоящий миллиарды рублей бюджетных денег».
Вы думаете это сказано о происходящем сейчас во Владивостоке? Ха! Так Михаил ДВОРКОВИЧ, глава ассоциации столичных предпринимателей, описывает укладку тротуарной плитки в пределах Садового кольца Москвы. Там плитка вместо асфальта тоже стала модной лет десять назад (http://echo.msk.ru/blog/dvorckovich/796780-echo/).
«Зорро не бывает. Идеалы людей, убивающих из идейных соображений, редко отличаются гуманизмом». Это не о классическом викинге Андерсе БРЕЙВИКЕ, двойной теракт которого в Норвегии потряс мир. Так писатель Юлия ЛАТЫНИНА говорила о «приморских партизанах», объявивших войну милиционерам летом прошлого года.(http://prediger.ru/forum/index.php?showtopic=4699). Ни норвежец, ни наши доморощенные экстремисты на Зорро не тянут. Зорро, как и Робин Гуд, были бандиты добрые, по крайней мере, легенды сохранили элементы присущего им гуманизма. Однако, прославиться, как сжегший храм Герострат, думаю, хотели все - и Брейвик, и мальчишки из Кировки.
«Если государство не в состоянии обеспечить безопасность и наказать преступников уже по таким делам, а занимается Бог знает чем, – непонятно, существует ли это государство? Или просто государством называет себя какой-то сброд в погонах». (http://svpressa.ru/politic/article/46096/) . К какому событию, читатель, ты приклеишь эту фразу? К самообороне жителей уральской деревни Сагры, которым одним, без помощи правоохранителей, пришлось противостоять неким нападавшим, присланными разобраться за то, что деревня противодействовала наркоторговле? Или к трагедии на Волге с теплоходом «Булгария», вышедшим в рейс, как потом выясняется, с массой нарушений, допущенных государственными ведомствами, и потерпевшим крушение, жертвами которого стали 122 человек. Больше, чем на подлодке «Курск!».
Однако сказано это о полнейшем правоохранительном бардаке в соседнем Благовещенске, где перессорились и милиция, и Следственный комитет, и прокуратура, - ведомств, перекладывающих друг на друга ответственность и вызвавших бунт местных жителей. Каждый отпинывал заявление матери изнасилованной подонком девочки и допинал его таким образом до общероссийского скандала. И никакой ребрендинг милиции в полицию не помог, и угроза непрохождения аттестации - тоже.
Увы, как мы уже убедились, чем больше разрыв между самомнением власти и отношением к ней населения, тем чаще она стремится компенсировать дефицит лояльности организацией шоу и спектаклей. Возникли аналогии? Да этот суррогат сейчас у всех на ушах. Именно на ушах, потому что слово «праймериз» слышали, но примерка американского «платья» как-то по-русски получилась – тут урезали, там ушили. И вот он, тришкин кафтан!
«Необходимо отказаться от выборов депутатов только по партспискам и вернуться к смешанной системе… сократить расходы на содержание органов власти всех уровней в части строительства дорогостоящих офисов, приобретения дорогих служебных автомобилей… Сегодня перед нами стоят задачи, которые требуют развития частной инициативы и дополнительного развития политической конкуренции»… Откуда это? Просто утечка (не исключено, специально запущенная) из черновика программы «Народного фронта». Вот только до аналогов дня она не добралась.
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