ДВФУ уже выглядит единым и цельным комплексом зданий

Построены все 11 гостиничных корпусов (из которых 5 - класса «VIP», предназначенных для президентских и правительственных делегаций стран-участниц саммита АТЭС-2012). Как отметил первый заместитель Генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Виктор ПРИМАЧУК, во всех гостиничных корпусах в течение года завершены закладка стен, кровельные работы, остекление, внутренняя отделка, специальные и сантехнические работы. Возле корпусов №№1-5 гостиничного комплекса «Северный» ДВФУ завершены работы по благоустройству и озеленению. Одно из главных достижений 2010 года - во все гостиничные корпуса подано тепло, что позволило продолжить в них специальные работы и отделку в зимний период.

Виктор Примачук отметил, что подача тепла в корпуса - заслуга слаженной совместной работы генподрядчика - ЗАО «Крокус Интернэшнл» и энергетиков - компании «ДВЭУК». Своевременная подача тепла в осенне-зимний период позволит 11 тысячам работающих не прекращать работу над корпусами в холодный период времени. Сегодня в корпусах №№1-5 гостиничного комплекса «Северный» к работе приступают три турецкие компании, которые реализуют дизайн-проекты отделки президентских номеров. Напомним, что по задумке строителей, у каждого из руководителей государств - стран-участниц саммита АТЭС-2012 помещения для работы и проживания будут оформлены с элементами национального колорита.

Виктор Примачук отметил, что строителями выполнен достаточно большой объем работы по строительству Конференц-центра и Пресс-центра - тех корпусов, в которых пройдут основные мероприятия саммита. На сегодня завершены работы по установке металлокаркасов этих корпусов, строители приступили к остеклению Конференц-центра и Пресс-центра витражами. В феврале 2011 года будет завершено закрытие контуров этих корпусов, внутрь помещений энергетики подадут тепло и рабочие приступят к внутренним работам. В конце 2011 года эти корпуса должны быть сданы в эксплуатацию.

Сегодня на территории строящегося ДВФУ активно ведутся работы по строительству пожарного депо на шесть автомашин (оно усилит уже имеющее на территории строительного городка пожарное депо на две машины МЧС) и по созданию улично-дорожной сети острова Русский. Сегодня уже видно - Дальневосточный федеральный университет смотрится как единый комплекс зданий.

"Золотой Рог".