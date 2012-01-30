Не суди да не судимым будешь

Помните сценку из "Ералаша", когда мальчик в метро читает толстенную книгу и через каждую строчку покатывается со смеху? Той книгой был "Словарь русского языка", если мне не изменяет память, а смеющийся юноша пребывал в самом интересном - переходном - возрасте, когда так стремительно расширяется словарный запас, а мимо исписанного забора пройти очень сложно. Так вот недавно я испытал то же чувство, но читая другую, не такую толстую, но очень важную книгу. Конституцию.

И хотя я далеко не юноша, и слова, коими полон Основной закон, мне давно известны, я не мог удержаться от улыбки. От грустной улыбки.

Взяться за Основной закон государства меня заставила нехарактерная для сегодняшнего "вертикального" времени ситуация, когда люди, отчаявшиеся найти правду в созданных и работающих специально для поиска этой правды организациях, стали обращаться к нам. Поверьте, я не тяну одеяло на "Золотой Рог". Уверен, каждое издание не только Приморья, но и России может подтвердить: обращений граждан стало больше, нежели еще 2-3 года назад. Люди пишут, звонят, приходят, бывает, умоляют рассмотреть их проблему, поскольку газета для них последняя инстанция найти правду, заявить, привлечь внимание.

Во-первых, организации, чьи должностные инструкции и приказы обязывают помогать людям, работают, мягко говоря, не очень. Во-вторых, что вытекает из первого, налоги, которые я плачу, просто выбрасываются на ветер.

Так при чем же Конституция и ее глава №2, спросите вы? Отвечу. Дело в том, что эта глава не только дает гарантии гражданину страны, но и стоит на защите его прав. Соглашусь, что в последнее время нам, чего грех таить, посредством тех же СМИ, больше рассказывают об обязанностях. Вот с завтрашнего дня для тысяч 18-27-летних парней начинается "святая" обязанность - служба в армии.

Но к обязанностям есть права. Например, статья 46-я каждому жителю гарантирует судебную защиту его прав и свобод. Заметьте, суд уполномочен выступать не только в роли карающей длани, но и защищать права и свободы там, где имеет место произвол или несправедливость.

Например, в случае с осужденным на 9 лет колонии Григорием БАЛДИНЫМ, который, по сути, в одиночку бьется за свою жизнь и свободу, находясь в уссурийском СИЗО. Хотя статья 49.2 гласит, что "обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность". За него это должен сделать не только адвокат, но и суд, квалифицированно, с чувством, с толком, с расстановкой работающий на процессе.

Но на деле мы имеем три года кассаций, разбирательства, новое следствие, и даже гособвинитель, три года назад с жаром доказывавший вину парня, предложил отменить приговор. Но суд и ныне там. Более того, где был суд, когда этот же Балдин 19 дней провел в СИЗО без предъявления обвинения, без каких-либо сопроводительных документов?

Об этом случае можно долго рассказывать, но суть в том, что человек, о котором так печется его Величество Конституция, рискует быть перемолотым в пыль теми, кто стоит на ее страже.

Или другой случай с обращением в нашу газету жителя Находки, пострадавшего от произвола гаишников, он также как нельзя кстати подходит под эту статью Основного закона. Там, где суд должен был проявить внимание и усердие в рассмотрении дела, которое стражи дорожного порядка "сшили белыми нитками", обвинив человека в управление автомобилем в наркотическом опьянении, фактически имело место лжесвидетельство, мировой судья встал на сторону "отбеливателей". Так на жаргоне называют инспекторов, подлавливающих водителей и навешивающих на них всех административных собак, чтобы потом в уюте служебного, а чаще личного автомобиля предложить "полюбовно закрыть вопрос".

В случае с автолюбителем из Находки суд пошел по пути наименьшего сопротивления, лишив его на 1,5 года права управления, при этом не постеснявшись превратить в своем постановлении ЕГО в ЕЕ и наделав еще с десяток грамматических и фактических ошибок, в том числе и фамилии самого "нарушителя".

Недавно пришлось общаться с коллегой из пресс-службы одной силовой структуры. Слово за слово, сами того не желая, но мы провели аналогию между началом века XXI и 30-ми годами века прошлого. Единственным, чем не может "похвастаться" современность - "коридорами, заканчивающимися стенками". В остальном же, как и 70 лет назад, сегодня для системы люди - мусор.

Как нельзя кстати вспомнились слова одного мудрого человека: "Когда государство нуждается в людях, оно зовет себя... Родиной"...

Ян Коноплицкий, "Золотой Рог".