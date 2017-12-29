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Воспитанники детских домов Владивостока получили подарки от Игоря Пушкарёва
Маленькие жители Владивостока, оставшиеся без попечения родителей, получили сладкие новогодние подарки от имени экс-мэра города Игоря Пушкарёва.
В общей сложности 245 ребятишек из шести детских домов краевого центра.
«Новый год - всегда волшебный праздник. Вчера поздравили воспитанников детских домов Владивостока. Им больше всего нужна забота. Пожелали каждому обрести свою семью», - прокомментировал эту тему Игорь Пушкарёв в своём Твиттере.
Таким образом, даже сложив с себя полномочия городского главы и находясь под арестом в московском следственном изоляторе, Игорь Пушкарёв продолжает заботиться о самых незащищенных юных владивостокцах. Стоит сказать, что подобные акции стали продолжением традиции для Владивостока, зародившейся при руководстве Игоря Пушкарёва.
Сладкие подарки от бывшего градоначальника сформированы из конфет исключительно местного производства, завоевавших любовь и признание населения Владивостока и всего Приморья.
Напомним, что в конце прошлой недели произошел неприятный инцидент, из-за которого вручение приморским детям губернаторских подарков оказалось под угрозой. Приемочная комиссия администрации края выявила нарушение условий контракта со стороны исполнителя. Выигравший конкурс на поставку сладких новогодних подарков предприниматель из Омска самовольно заменил один из предусмотренных договором видов конфет другим. После проведенного разбирательства поставщик обязался устранить нарушения – оперативно докупить недостающий вид сладостей за свой счет и добавить их в подарки.
Отметим, что сам Игорь Пушкарёв по-прежнему находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» в рамках уголовного дела, возбуждённого в июне прошлого года. Ему по-прежнему запрещены свидания с супругой и сыновьями, поэтому своих детей бывший глава Владивостока лично поздравить не сможет.
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