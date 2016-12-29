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В новом году Приморский океанариум начнет работу с третьего января
1 и 2 января океанариум будет закрыт. Остальные дни новогодних каникул он работает в обычном режиме, с 10 до 20 часов.
Билеты можно купить здесь же, в кассах, с 10 до 18 часов. Билеты также продают в кассах компании «Билетур» и Приморской краевой филармонии.
Вход в главный корпус прекращается в 18 часов 15 минут. Понедельник – по-прежнему выходной день.
Исключения коснутся только среды. Обычно в этот день океанариум принимает организованные группы школьников и воспитанников детских домов. На зимних каникулах открытых уроков в океанариуме не будет, поэтому в среду, 4 января, он откроется для всех посетителей. Первые после новогодних праздников уроки состоятся 11 января.
Поскольку 50-процентная льгота для пенсионеров предоставляется только в будни, в новогодние праздники воспользоваться этой скидкой нельзя. Остальные льготы действуют, подробнее об этом можно прочитать здесь: http://primocean.ru/uslugi/tickets.html
До океанариума можно доехать городскими маршрутными автобусами №№ 15, 63, 74, 76, 77. От входной зоны до кассового павильона с двадцатиминутным интервалом курсирует бесплатный автобус.
Что касается последнего дня уходящего года, 31 декабря океанариум ждет посетителей с 10 до 16 часов. Кассы на его территории открыты с 10 до 14 часов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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