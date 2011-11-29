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Первый заместитель Путина устроил разнос энергетикам Владивостока

29 Ноября 2011, 20:25 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов не доволен темпами модернизации и перехода на газ Владивостокской ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2). Несмотря на приход в Приморье магистрального газа, трубы городской ТЭЦ-2 все еще отравляют горожанам воздух.

Проект реконструкции ВТЭЦ-2 включен в федеральную целевую программу «Экономического и социального развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Как рассказали первому зампред Правительства РФ Игорю Шувалову представители станции, в соответствии с инвестиционной программой, на газе уже работают 4 котла, в 2012 году будут реконструированы еще несколько котлов, а полный перевод ВТЭЦ-2 на газ запланировал лишь к октябрю 2013 года.

«Это слишком долго! – возмутился первый вице-премьер. - Получается, что до второй половины 2013 года люди будут дышать сажей. Нужно сделать все возможное, чтобы как можно быстрее перевести на газ все котлы. И саммит АТЭС здесь не причем, это необходимо сделать для горожан, - отрезал первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.

Он поручил руководству ВТЭЦ-2 привлечь все возможные ресурсы и необходимые компании для того, чтобы максимально ускорить процесс. Представители станции считают, что на действующей ВТЭЦ, которой необходимо параллельно с реконструкцией выполнять заданную тепловую нагрузку, это сделать невозможно. «Но людям это сложно объяснить. Ставьте фильтры на работающие трубы, чтобы не отравлять воздух. У вас появился новый акционер – «РусГидро». Привлекая его финансовые возможности, необходимо завершить полный переход ВТЭЦ-2 уже в следующем году», - поручил Игорь Шувалов.

Перевод Владивостокской ТЭЦ-2 на газ, должен решить одну из важнейших проблем города - экологическую. После завершения реконструкции предприятия, выбросы в воздух вредных соединений будут полностью исключены. Пока же жители трех микрорайонов Владивостока не просто видят из окон своих квартир черный дым из труб ВТЭЦ, но и дышат пылью, содержащей неорганические частицы. Уходящие газы через дымовые трубы ВТЭЦ-2 превышают предельно допустимых выбросы более чем 7 раз.

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заметил, что производимая реконструкция также мало отвечает современным технологиям: даже установленные новые котлы – это уже позавчерашней день в мировой энергетике. «Новому акционеру ВТЭЦ-2 необходимо оборудовать агрегаты, которые будут работать по новым парогазовым технологиям, - подчеркнул Игорь Шувалов. – При этом важно сохранить нужную тепловую нагрузку».

Автор: Пресс-служба "Единой России"
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