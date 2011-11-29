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Саммит АТЭС - 2012
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Катамараны после саммита АТЭС продолжат курсировать между о. Русским и Владивостоком

29 Ноября 2011, 18:54 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Игорь Шувалов посетил ОАО «Восточная верфь» и проверил, как идет строительство лайнеров для нужд края, в том числе саммита АТЭС в 2012 году.

Это предприятие выиграло конкурс, объявленный департаментом промышленности и транспорта Приморского края, на строительство двух катамаранов. Они будут выполнены один из алюминиевых, другой – из композитных материалов по передовым отечественным технологиям судостроительства. Лайнеры длиной 28 и 27 м соответственно, каждое из которых обладает вместимостью до 230 человек, смогут развивать скорость до 27 узлов, или 50 км в час. Благодаря особенностям материалов катамараны получаются более легкими, соответственно, для их эксплуатации необходимы менее мощные двигатели. Отсюда низкий расход топлива и большая дальность хода. К тому же материал, из которого выполнены корпуса, чрезвычайно прочен и обладает исключительной плавучестью. Качка даже в 4 балла ощущаться не будет. Мебель и фурнитура в лайнерах будет производства КНР, а техническую начинку поставят из Южной Кореи, Германии и Англии. Стоимость каждого судна составила 100 млн рублей. Планируется, что лайнеры будут переданы краевой администрации уже в апреле следующего года.

После завершения саммита АТЭС катамараны будут работать на линиях морских пассажирских перевозок на значимых для края направлениях. Чтобы добраться от острова Русского до центра города, потребуется всего 20 минут.

Каждый катамаран требует 6 человек команды, еще человек 5 необходимо добрать в качестве запасных. С поиском 17 квалифицированных специалистов в таком портовом городе, как Владивосток, проблем не будет, заверили первого вице-премьера правительства.

Автор: Пресс-служба "Единой России"
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