Владивостокцы встретятся на "Экошоу"

Кто сказал, что молодёжь сегодня пассивная, ничем не интересуется, кроме модных гаджетов, равнодушна к тому, что происходит в городе, стране и мире и ничего вокруг не замечает? Проект городской администрации, посвящённый экологическому образованию и просвещению жителей Владивостока, показал, что это не так! Молодёжь в нашем городе активная, сознательная, творческая, и с каждым годом количество энтузиастов только растёт.

Вот уже шестой год во Владивостоке в рамках муниципальной целевой программы «Отходы» действует подпрограмма по экологическому просвещению и образованию населения. В этом году было зафиксировано рекордное количество участников – 5000 человек. В рамках подпрограммы осенью 2011 года при активном участии школьников и студентов прошли следующие мероприятия: акции по санитарной очистке территорий города от мусора (собранные отходы переданы для вторичной переработки профильным предприятиям); экологические уроки «Отходы - проблема общества!» в школах Владивостока; «Экологические игры–2011» (победителями стали команды из школ №64, № 40 и № 57); молодежная тематическая конференция «Проблема твердых бытовых отходов в городе Владивостоке: пути решения» (в конференции приняли участие более 200 студентов и старшеклассников); тематические экскурсии на экологические предприятия Владивостока (Центральные очистные сооружения, комплекс по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов ООО «Востокстройсервис», нефтемусоросборщик ТОФ); конкурсы творческих работ.

Подпрограмма помогает юным жителям Владивостока освоить навыки рационального природопользования и ощутить личную ответственность за состояние окружающей среды. Все мероприятия реализуются под контролем Управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Владивостока. Организаторы проекта отмечают: если в первые годы школьников и студентов приходилось убеждать в необходимости участия в экологических мероприятиях, то сегодня от желающих нет отбоя. В 2011 году в проекте было задействовано более 70 школ города.

Итоги работы по экологическому образованию и просвещению будут подведены в начале декабря в рамках «Экошоу-2011». В праздничной программе ожидаются яркие выступления лучших творческих коллективов города, модное дефиле, где юные модели продемонстрируют эпатажные костюмы из отходов, а также выставка творческих работ школьников и студентов (возраст участников – от 7 до 21 года). На выставке будут представлены рисунки, поделки, панно на экологические темы, предметы интерьера, выполненные с использованием мусора, сочинения и эссе, социальные плакаты.

Активные участники мероприятий подпрограммы будут отмечены дипломами, а победители – грамотами и подарками от администрации Владивостока. Главный подарок – интерактивную доску – получит школа, ученики и учителя которой принимали самое активное участие во всех мероприятиях.

Ждём всех на церемонии подведения итогов и награждения «Экошоу-2011», которая состоится 9 декабря в 14.00 в театре «Андеграунд» (ВГУЭС)! Вход свободный. Реклама.