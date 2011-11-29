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Дороги Владивостока
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Первый снегопад проверил Владивосток на прочность

29 Ноября 2011, 16:25 | Владивосток

Конечно, к сегодняшнему дню движение автотранспорта по южному Приморью уже вошло в привычную колею. Хотя снега выпало больше полумесячной нормы. И все же опыт год от года набираем и мы – автовладельцы, и муниципалитеты: меньше суток понадобилось мэрии Владивостока, чтобы заявить: основные магистрали города расчищены на всю ширину проезжей части.

И, по большому счету, не поспоришь (по малому - недовольных немало), многолетние - именно так – недовольства горожан нерасторопностью дорожных служб в период обильных осадков зимой свое дело делают: движение на дорогах безнадежно не замерло. И мобильные контейнеры с песком на крутых участках дорог действительно помогли. Хотя все же было забавно наблюдать, как юзил на небольшом подъеме у кинотеатра «Уссури» убиравший снег трактор…

Дороги были оперативно обработаны пескосолевой смесью и жидким реагентом, затем на расчистку всех магистралей вышла снегоочистительная техника. 100 единиц - трактора-щётки, пескоразбрасыватели, снегоочистители, самосвалы, грейдеры, фронтальные и лаповые снегопогрузчики. Что-то «ЗР» не досчитался в этом ряду снегоплавильных машин, или разговоры об их закупке так ничем и не кончились? За первую ночь после снегопада спецслужбы вывезли с городских магистралей на места временного складирования более тысячи тонн снега. Жалко, что горожанин представить не может: тысяча тонн снега – это сколько в кучах?

И все равно во Владивостоке при каждой зимней непогоде быстрой идеальной расчистки дорог не добиться. Причина тут и в особенностях климата, моментально превращающих снежный накат в ледяной, и в особенности городского рельефа, и в обилии транспорта, который не может моментально исчезнуть с дорог. Все равно придется мерзнуть на остановках в ожидании «заблудившихся» автобусов, скользить на ледяных тротуарах, рискуя сломать ногу или руку, топать домой пешком, сидеть без воды/света, потому что стихия что-то где-то нарушила.

Главное, чтобы в уборочном раже тракторы опять не выворачивали любовно уложенную брусчатку, автовладельцы прислушивались к просьбами не выезжать в сильные снегопады и поберечь тем самым и свои нервы тоже, начальники не злились на оставленные у обочин автомобили: ну раз нет стоянок, будут стоять у обочин.

Еще хорошо бы, чтобы, вычистив магистральные направления, мэрия не забывала бы о внутриквартальных проездах, где чаще всего горожане и ломают руки и ноги, а помогала управляющим компаниям техникой для чистки дворов – много ли лопатой накидаешь?.. Стоит ли нормальная жизнь города споров - твоя или моя это территория?.. Иначе получается, что ответственность муниципалитета заканчивается на границе гранитного бордюра. А УК в отсутствии техники приходится надеяться только на солнце, которое точно растопит выпавший снег. Ну, если не через день-два, что через два-три месяца точно.

Автор: Ольга Владимирова
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