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На полуостров Песчаный из Владивостока довезет электричка
29 Ноября 2011, 11:59 | Владивосток
Инфраструктура проекта «Большой Владивосток» предусматривает еще один мост - на полуостров Песчаный. Администрация Приморья проводит переговоры с руководством РЖД, чтобы разработать проект нового сооружения, сообщила пресс-служба края. Планируется, что полуостров и краевой центр свяжут железнодорожные пути.
Таким образом, железная дорога и новые скоростные электрички соединят Песчаный с центром Владивостока. А кто довезет до острова Попова? Ведь когда-то в планах администрации края было строительство моста на остров…
Автор: По материалам информагентств
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