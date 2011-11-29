Законный кусок земли для многодетного приморца – перспектива весьма туманная

На сайте 7 ноября появился «Проект Закона Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Именно в этот революционный день Законодательное Собрание края в третьем чтении приняло закон и направило его на подпись губернатору Сергею ДАРЬКИНУ.

Не дожидаясь, когда Сергей Михайлович поставит свой росчерк, я бросился в департамент земельных отношений, госнадзора и контроля в области долевого строительства администрации Приморского края, полагая, что именно сюда мне, многодетному отцу, непременно надо подать заявление, поскольку получить участок во Владивостоке от городской администрации будет проблемно. Как заявил наш Президент в свой последний визит во Владивосток, «куда ни плюнь - земли Минобороны» либо, добавим, в ведении краевого департамента. Городу оставили только жилые кварталы да улицы - чтоб убирали.

Но от одного умного человека я получил умный совет, что надо и в «край», и в «город» подать заявления - не решится в одном месте, авось, повезет в другом. Опять же лучше написать заявления и на участок под дачу, и на участок под ИЖС. С одним обломят, так, может, с другим подмахнут. А дача - это сегодня тоже хорошо, поскольку и на ней можно регистрировать проживание, и строиться более-менее капитально.

Однако в департаменте земельных отношений надежды сразу перечеркнули - «обращайтесь в город». И даже адрес назвали - в «единое окно» отдела делопроизводства городской администрации по ул. Западной, 15. Значит, аналогично и ходокам из Чугуевского района или Находки надо обращаться в местные администрации. Ну, да ладно. Главное - надежда все-таки вроде бы есть.

Позвонил в «окно». Приятный женский голос ответил: «Да, безусловно, можно приходить с необходимыми документами, оговоренными в законе, и подавать заявление лично на главу администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА». Что касается конкретных решений по заявлениям, то придется подождать. Они будут приниматься на основании городского постановления, которое должны провести в развитие краевого закона депутаты городской думы. То есть пока о сроках, когда на заявлениях «многодетных» появятся резолюции Игоря Сергеевича, говорить рано.

В неофициальной беседе один из городских чиновников выразил сомнение, что у администрации Владивостока есть возможность предоставить участки под дачи и ИЖС даже для столь реликтовой категории населения, как «многодетные семьи». Долгие торги нескольких, с трудом найденных и пригодных под строительство индивидуального жилья участков в районе поселка Трудовой - яркое тому свидетельство. Что же касается госземель - края и Минобороны, то о передаче их городу под эти цели пока не было речи.

На всякий случай поинтересовался в компании ООО «Далта-Восток-1», не будут ли выделяться многодетным семьям участки на тех самых 400 га в районе п. Трудового, где планируется массовое малоэтажное строительство - тендер выиграла «Далта». Оказалось, этот вопрос не обсуждался. К тому же компания выиграла право аренды этих гектаров у РЖС, а это стоило денег. Застройщику за землю надо бы компенсировать…

Приморский край далеко не пионер в деле предоставления многодетным семьям бесплатных участков земли под жилищное и дачное строительство. Например, в Красноярском крае эта норма действует уже с 2008 г. Ряд других регионов РФ уже принял аналогичные законы и участки многодетных семьям действительно выделяются. Просто в этом году активизировались в регионах и центре. Будем думать, что выборы тут не причем. А я все-таки надеюсь: пусть и не к 4 декабря, то хотя бы к 4 марта (день выборов Президента РФ), составят реестр многодетных семей, желающих получить кусок земли под родовое дачное место. На большее индивидуальное жилстроительство у многодетных Приморья никакого материнского капитала не хватит.

Кстати, вспоминается, что в недавней поездке по краю первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ высказал интересную мысль, глядя на пустующие приморские земли, что их надо давать людям гектарами, чтобы они жили на них, строились и плодились.

А еще в головах всех дальневосточников, в том числе и приморцев, «бродят» надежды получить те самые бесплатные 30 соток под ИЖС для каждой семьи, о которых были написаны вещие слова в новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г., под которой в январе 2010 г. поставил свою подпись премьер-министр Владимир ПУТИН. Пожалуй, если действительно дело дойдет до такой бесплатной раздачи, то многодетная приморская семья, получив сегодня под ИЖС до 20 соток, окажется в проигрыше по отношении к простой семье, которая завтра получит все 30.