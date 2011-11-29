У владивостокцев очень популярны экскурсии по местам строительной славы

Не в моих правилах хвалить власти, но некуда деваться. Кто бы мог подумать, что жители Владивостока будут слегка поругиваться за право попасть на экскурсии по стройкам саммита АТЭС, организованные администрацией краевого центра. Поездки оказались чрезвычайно востребованными и познавательными: одно дело слышать и читать про стройки в газетах, видеть объекты по телевизору и совсем другое соотнести их местоположение в пространстве городской черты и увидеть масштаб своими глазами. И, в конце концов, понять, что город не ограничивается офисно-магазинным треугольником Луговая – Светланская – Вторая Речка…

Предела совершенству нет, и можно позудеть и по поводу подготовленности экскурсовода, и по поводу включенных в маршрут объектов (например, очень хотелось увидеть новый полигон ТБО, увы), и по поводу розданных буклетов, в которых среди эмблем Приморского края, АТЭС, строительной компании ТМК затесалась эмблема «Единой России», но отсутствовал символ и даже упоминание о главном застройщике моста на остров Русский - УСК «Мост». Повторю, дело затеяно правильное. Жаль, что нет официального пути попадания на эти экскурсии, да уже и суетиться не стоит: проект рассчитан только на октябрь и ноябрь и заканчивается. То ли потому, что последуют снег, наледь, пробки на дорогах, то ли денег мало. Словом, все оставшиеся десять экскурсий уже расписаны.

Говорят, все началось с закрытого совещания с пресс-службами края и строящихся дирекций по инициативе первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, где пиарщикам поставили на вид недовольство горожан стройками, которые отравили их жизнь пробками, разрытыми улицами и т.д. Следствием совещания стала организация экскурсий по местам строительной славы. Судя по экскурсантам, прожившем во Владивостоке 40–50 лет, им действительно нравятся происходящие перемены. Люди рады увидеть дорогу Седанка – Патрокл, хотя бы узнать, где и как она проходит, побывать на южный очистных, чтобы задаться вопрос, а северные где? В кои веки увидеть Патрокл не запущенной бухтой, а будущим микрорайоном и постоять на полуострове Назимова (географическое название еще пару лет назад вообще бывшее не на слуху), где, может быть, появится стела «Город воинской славы».

Поучать не рискну, но воспользуюсь газетным местом и пару идей турфирмам кину. Может, стоит попробовать преодолеть путем уговоров с доказательными аргументами запреты будущих эксплуатационных служб мостов и организовывать после саммита экскурсии на пилоны (с соответствующей материальной заинтересованностью за продажу билетов, понятное дело). Поднимаются же туристы, обвязанные горным снаряжением, на мост в австралийском Сиднее. Я наших привязывать не предлагаю, но можно же подняться по внутренностям пилона куда-нибудь там в технический закуток группе на пять–десять туристов. Открывающаяся оттуда панорама на город ни с каким колесом обозрения не сравнится. Попутно рассказать, как героически сие строилось да как действует. Знаю, речь об организации музеев строительства мостов уже идет.

Мы, горожане, вообще плохо знаем Владивосток. Не собственно историю, тут в большинстве своем отличаем прапорщика Комарова от корвета «Америка». Речь о пространственно–географической проекции расположения города и побережья залива Петра Великого. Понятно, что долгое отсутствие схем объяснялось военными секретами. Но 20 лет прошло после открытия закрытого Владивостока и карту города мы уже более-менее себе представляем. А вот представить себе, что дорога от аэропорта через Де-Фриз по низководному мосту в город будет короче, моим соседям-экскурсантам было трудно - пришлось поверить губернатору на слово. Или, вы знаете, что с бухты Суходол (это Уссурийский залив, по дороге рядом с селом Романовка) видны пилоны моста через Босфор Восточный? А в самую прозрачную погоду видны и корпуса ДВФУ? Не верила, пока не убедилась сама.

Издание для доступной продажи схем исторических мест города, фортов Владивостокской крепости, объектов города воинской славы, движения автобусов, расположения крупных магазинов, отелей, спортивных площадок, турбаз на побережье, даже туалетов (будет же их когда-нибудь у нас достаточно) – золотое дно для предпринимателя. Равно как и схемы улиц и автодорог на рекламных пилонах – слава богу, теперь есть что рисовать. И будет еще больше, когда с участка дороги Седанка – Патрокл будут сделаны съезды и заезды в Снеговую Падь, на улицу Снеговую, к 71-му микрорайону…

На экскурсии узнала «секрет». Мост через Золотой Рог должен быть сдан летом 2012 года, но строители, говорят, хотят успеть к 29 мая – дню рождения гендиректора Тихоокеанской мостостроительной компании Виктора ГРЕБНЕВА. Из уважения.