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Нужную информацию во Владивостоке днем с огнем не сыщешь
Мы живем в информационном пространстве, «варимся» в нем, давимся. А самой нужной информации к конкретной минуте, когда от этого зависят наши решения, почему-то не получаем. Она либо до нас не доходит, либо ее почему-то не хотят и не могут донести до нас.
Взять последнюю поездку на дачу. Сразу несколько эпизодов, когда отсутствие информации было досадно.
Эпизод первый и второй связаны с железной дорогой. Где-то около 6.40 в минувшую субботу я сел в «уссурийскую» электричку на Второй Речке. Едва втиснулись. А тронулись не сразу. Ждали чего-то на станции в вагонах полчаса. Ни сколько стоять, ни почему стоим, ну и конечно, извиняться за задержку экипаж почему-то не стал. Понятно, что на дачу я прибыл с опозданием и не успел, как, впрочем, наверное, и другие. Потому вечером решил уехать последней электричкой.
Хорошо нагрузился урожаем – во все руки и за спину. Сверху этого положил тыкву, чтобы не казалось легко. И подался на полустанок 9230 км, помня: в 20.40 обязательно должна быть «кипарисовская в город». На перроне было почти пусто, что несколько насторожило, потому что стемнело. Решил пройтись к расписанию. Подсветил мобильником – «электричка на месте». Попытался успокоиться.
Где-то в 20.30, не останавливаясь, мимо перрона в сторону города промчалась «электричка-призрак» - с выключенными вагонами и без пассажиров. Подумалось: «могла бы и подбросить». Вспомнилась давняя история, как в студенческие годы двоих моих заснувших после лекций однокурсников электричка увезла в Смоляниново, и они ночью решили возвращаться пешком до ст. «Спутник», где на период сессии снимали комнатенку в частном доме. Они шли по шпалам несколько часов. Но им повезло. Проголосовали тепловозу, который шел в город, и машинисты чисто по-человечески подбросили их до «Спутника»… Не те времена, однако.
Но вот уж и время моей электрички, а ее нет. Стало понятно, что это серьезно. Товарищи по несчастью кинулись звонить по мобильникам, выясняя через родных и справочные службы про электричку, но информация была противоречива. Кто-то сказал, что на расписании уже написано, что электричка отменена. Я еще раз пошел к расписанию и изучил его подробнее. Еле видимо, каким-то бледным карандашом в нужной строчке действительно было приписано: с 1.10.2011 г. электричка отменена. Однако таких дачников, как я, по всему маршруту электрички едва ли набралось бы человек двести. И досадно стало, что до меня эта информация дошла, когда уже ничего не исправишь.
Было темно. Хрупкая старушка металась по перрону, выспрашивая, куда кто возвращается, чтоб по пути возвращаться. Оказалось, что около получаса ей придется идти одной на свою дачу: не лето же - ночевать на скамейке на темном перроне. А груз в руках у нее – чуть поменьше моего. Позвонил домой: не ждите – и побрел, подсвечивая мобильником тропинку. Правда, очень хотелось бросить все и за спиной, и из рук. Так и добрел.
Зато наутро на машине за мной приехали жена и дети. Наработались дотемна. Домой добрались без пробок, лишь от «Спутника» споткнулись как всегда. Прибыли домой задолго до полуночи. И тут случился эпизод третий - коммунальный.
Вы уже догадались? Жене и детям повезло, вымылись. А я забрался в ванну уже к часу ночи. Мылился я хорошо… И тут прозвучал утробный трубный вой. Завертел краники. Оказалось, холодная пропала. Ополоснуться кипятком не рискнул. Окунулся в грязную – все на работу чище пойду.
В соседних окнах горел свет – ясно, не я один застрял в ванной. Не ясно, почему никто не удосужился нам сообщить, что воду отключат?
Кто-то возразит – подумаешь, из мелочи раздул слона. Только на самом деле мелкие досадные эпизоды с отсутствием информации, ее недоступностью, опозданием и пр. – это одна из наших российских бед. Наверное, третья после дураков и дорог.
Говорят, в воскресный день иностранцы с прибывшего лайнера тыкались по нашему городу что потерянные котята, пытаясь на английском выспросить у прохожих, куда они забрели и как им вернуться в порт. Среди кучи уличных реклам ведь ни одной карты не найдешь. Да и дежурной информации, что там в очередной раз перекрыли в перерытом городе, водители частенько узнают, уткнувшись в тупик. «Электронные услуги» в интернете – оно, конечно, хорошо, только доступной информации от этого не прибавилось.
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