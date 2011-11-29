1 октября мы отметили международный День пожилых людей. В этот день по традиции ветеранов окружили вниманием. Между тем каждый второй в борьбе за достойную жизнь в старости мучается вопросом: а как упокоиться с миром, не став в тягость своим родным и близким? Не секрет, что сегодня похороны во Владивостоке стали дороже свадьбы. Впрочем, эта тема касается и молодых.

Так случилось, что совсем недавно мы, бывшие студенты и друзья, устанавливали на Морском кладбище памятник своему университетскому преподавателю, ушедшему более года назад в мир иной. Человек он был одинокий, потому скидывались всем миром. Набежала приличная на первый взгляд сумма - 103 тыс. руб., за которые ритуальная служба установила гранитный крест, ограду, насыпала грунт у небольшого места захоронения. Теперь наша совесть чиста и покоиться наш преподаватель, надеемся, будет с миром.

Но, сравнивая сумму оплаты и результат выполненной услуги - памятник и оградку, нам никто не поверит, что это стоит более 100 тыс. руб. На память денег не жалко, поверьте, но осталось чувство, что кто-то воспользовался нашей памятью. Даже неловко. Тем более, обустройством могилы наверняка занимались гастарбайтеры или бомжи, а платят им явно не по Трудовому кодексу.

Толику смирения в душевный непокой могла бы внести ухоженная территория Морского кладбища – ну обложили нас кладбищенским налогом, чтоб мусор убирать или дорожки заасфальтировать, бурьян выкосить. Но нет! Зимой - огромные сугробы, постоянная распутица в межсезонье. Лужи не высыхают даже летом, а горы мусора, в лучшем случае, выгребают лишь накануне дня поминовения. Родственники как могут, ориентируясь на свой вкус и кошелек, украшают последнее место упокоения своих родных и близких в родительский день. Но летом бурьян-трава от самого центра кладбища застилает все и вся - от участков, где нашли свой последний приют моряки с «Тавричанки» и танкера «Баскунчак», трагически погибшие в авиакатастрофе пассажиры, и многие многие другие, до окраин кладбища. Ко всему безобразию добавляются старые, выкорчеванные памятники, полное отсутствие дорожек, к родной могиле приходится добираться через чужие. Полная неприкаянность.

Говорю о безобразном положении и уходе Морского кладбища ответственно, 11 родственников у меня там похоронены, в разных местах и на разных участках, а посему на месте их упокоения мне бывать приходится. «Мусор выносите к дороге» - гласят кое-где установленные плакаты. Неужели контейнеры поставить затратно?

Языческие саркофаги очень авторитетных во Владивостоке людей определенным образом украшают территорию, некогда слывшую местом для героев различных войн, трагически погибших моряков и рыбаков и уважаемых (не путать с авторитетными) граждан. Но все же безобразие такое на кладбище почему?

Не будем вспоминать про опыт зарубежных стран, где чисто и кругом цветочки цветут.

Там семьи землю на кладбище в аренду для своего почившего берут, вносят плату (а то и хранят останки после кремации дома). Когда деньги заканчиваются у близких, то все, что в земле покоилось, администрация кладбища выкидывает попросту и хоронит новых преставившихся. Вновь цветочки высаживают, вновь территорию убирают. Большинству россиян такая позиция, полагаю, претит. Или мы именно к такому раю движемся?

Потому, глядя на запущенность Морского кладбища Владивостока (уверена, что горожане могут сказать то же самое и о других кладбищах города) и возвышающиеся тут и там саркофаги и изгороди для будущих богатых захоронений, понимаешь, что и перед смерью не все равны. Астрономическая стоимость похорон у нас уже сравнялась с арендной платой за могильную землю в заграницах. Только там порядок.

А у нас огромные грузовики несутся через кладбищенскую территорию, спешат к мосту на остров Русский, а у дороги все могилы засыпаны пылью и грязи. К будущему не оглядываясь! С кого спросить? Надо бы огородить каким-то образом место упокоения. Но деловым людям сложно помешать, одни бюджетные деньги осваивают, другие - с несчастных родственников суммы поднимают, какой уж там забор?

А посему задаю я извечный риторический вопрос: за что вы деньги берете, господа хорошие, ведь за эти деньги индульгенции в рай вы не купите. Вам не то, что мертвые, живые грехи не отпустят.