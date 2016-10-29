В Общественный совет Свободного порта может попасть кто угодно

Создан Общественный совет Свободного порта Владивосток. Подать заявку на вхождение в него может любой желающий. Об этом стало известно в ходе шестого заседания Наблюдательного совета СПВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Норма о создании Общественного совета закреплена в федеральном законе о Свободном порте Владивосток.

"Сам федеральный закон разрабатывался в активнейшим диалоге с гражданским обществом и представителями бизнеса. Десятки мероприятий прошли в формате публичных консультаций и общественных слушаний. И нам важно продолжить такую же практику уже в ходе применения закона о Свободном порте Владивосток", - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, совещательный орган будет работать при Министерстве по развитию Дальнего Востока РФ.

"Процедура формирования состава будет проходить по аналогии с процедурой формирования советов федеральных органов власти. Она максимально открыта и позволяет вовлечь в процесс всех заинтересованных и выбрать самых достойных. Конкурсный отбор пройдет в открытом режиме, принять участие в нем сможет любой желающий", - сообщил он.

Министр добавил, что положение о работе Общественного совета Свободного порта Владивосток будет подготовлено к следующему заседанию набсовета. После утверждения документа будет объявлен открытый отбор кандидатур.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.