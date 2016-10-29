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В Общественный совет Свободного порта может попасть кто угодно
Создан Общественный совет Свободного порта Владивосток. Подать заявку на вхождение в него может любой желающий. Об этом стало известно в ходе шестого заседания Наблюдательного совета СПВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Норма о создании Общественного совета закреплена в федеральном законе о Свободном порте Владивосток.
"Сам федеральный закон разрабатывался в активнейшим диалоге с гражданским обществом и представителями бизнеса. Десятки мероприятий прошли в формате публичных консультаций и общественных слушаний. И нам важно продолжить такую же практику уже в ходе применения закона о Свободном порте Владивосток", - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По его словам, совещательный орган будет работать при Министерстве по развитию Дальнего Востока РФ.
"Процедура формирования состава будет проходить по аналогии с процедурой формирования советов федеральных органов власти. Она максимально открыта и позволяет вовлечь в процесс всех заинтересованных и выбрать самых достойных. Конкурсный отбор пройдет в открытом режиме, принять участие в нем сможет любой желающий", - сообщил он.
Министр добавил, что положение о работе Общественного совета Свободного порта Владивосток будет подготовлено к следующему заседанию набсовета. После утверждения документа будет объявлен открытый отбор кандидатур.
Фото Андрея САВИНА.
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