Администрация Владивостока проверит готовность общественного транспорта к зиме

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке завершается подготовка общественного транспорта к зиме. В связи с этим глава города Игорь Пушкарев поручил управлению транспорта оперативно провести выездные проверки технического состояния подвижных составов автотранспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками на территории Владивостока.

Как сообщили в управлении транспорта, помимо наличия на машинах зимних шин, особое внимание планируется уделить созданию комфортной температуры в салонах автобусов. Автобусы, не подготовленные должным образом к зиме, будут сняты с линий до устранения замечаний.

Проверки будут проводиться на линиях маршрутов, а также в автобусных парках предприятий совместно с ГИБДД г. Владивостока и Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю до 10 ноября, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.