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Владивосток взлетел на 23-ю строчку рейтинга лучших городов России

29 Октября 2012, 16:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ZRPRESS. Город у моря с новыми символами – красивейшими мостами через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный – всего за 5 дней буквально взлетел с 42-ой на 23-ю строчку рейтинга лучших городов России. Владивостокцы, неравнодушные к своему портовому городу с характером, активно включились во всенародное голосование в рамках всероссийского Интернет-проекта «Города России. Национальный выбор». В нем участвует 81 город страны.

За 5 дней более 6 тысяч горожан перешли по ссылке http://город-россии.рф/rating и напротив строки «Владивосток» оставили свой голос. Сегодня наш город всего на пять позиций ниже Хабаровска. Лидер рейтинга – город Смоленск, за него проголосовали более 244 тысяч человек. За ним идет Псков и на третьем месте – Иркутск, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.

Всероссийский Интернет-проект «Города России. Национальный выбор» организован при поддержке Федерального агентства по туризму и призван повысить интерес к истории России, создать представление о крупных городах нашей страны, повысить их узнаваемость.

Его итоги будут подведены в декабре. Есть еще время проголосовать за родной город, чтобы зафиксировать его на высокой строке рейтинга. Владивостокцы, подключайтесь!

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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