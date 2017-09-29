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Во Владивостоке на выходные изменят схемы движения 15 автобусных маршрутов

29 Сентября 2017, 16:30 | Владивосток

Причина – ремонтные работы на улице Светланская, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В выходные дни, 30 сентября и 1 октября, во Владивостоке будут изменены схемы движения 15 городских автобусных маршрутов: 13, 17Л, 23Л, 24, 31, 39Д, 49, 54, 54А, 55, 62, 66, 90, 98Д и 98Ц, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту. Автобусы, следующие в центр со стороны Первой Речки, в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево на Океанский проспект, следовать по улице Суханова до остановки «ДВГТУ» и далее по установленному маршруту», - сообщили в управлении транспорта администрации города.

Автобусы маршрута № 98Ц будут разворачиваться в районе магазина «Изумруд», маршрута № 98Д – на «Авангарде» поворачивать направо, двигаться по Пушкинской до остановки «ДВГТУ» и далее в обратную сторону по Светланской.

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Теги: ремонт  автобус  светланская  маршрут 



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