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Район улицы Третьей Рабочей во Владивостоке меняет облик
Специалисты полагают, что здесь сегодня не хватает нескольких вещей
Одним из престижных районов Владивостока приобретает современный облик – cегодня район Третья Рабочая лишь немного уступает в рейтинге симпатий горожан и по стоимости жилья соседним – Центральному, Первой Речке и району Некрасовской, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Основная современная застройка в районе Третьей Рабочей во Владивостоке возникла в самом конце 1970-х – начале 1980-х годов на месте снесенного большого массива индивидуальной застройки, отдельные дома которого еще присутствуют на нескольких небольших «пятачках».
Специалисты полагают, что району Третьей Рабочей сегодня не хватает нескольких вещей, которые могли бы повысить ее общегородское значение. Безусловно, это завершение замороженного уже где-то в течение десятка лет на улице Тобольской долгостроя – многофункционального центра и реанимация детского городка в районе транспортного кольца Третьей Рабочей, который здесь существовал в теперь уже опустевшем скверике еще в середине прошлого десятилетия.
Предполагается, что значительно могут улучшить транспортную ситуацию в этом районе несколько объектов из области фантастики – это автопутепровод с ул. Шилкинской на ул. Котельникова, который должен размыть постоянную пробку. О нем говорится уже с четверть века, но не делается. Еще в советское время предлагалось пробить автотоннель с Третьей Рабочей до Луговой, но идея тоже так и не воплотилась.
Полагают, что не помешал бы мост с окончания проспекта «Красного Знамени» в районе Шилкинской, 21 над парком Минного городка в район ул. Спиридонова – чтобы сделать еще одну нормальную альтернативную дорогу, соединяющую центр города с 64-71 микрорайонами и новым районом Зеленого Угла.
К этому стоит добавить, что есть ряд идей по строительству в районе «кольца» нескольких многофункциональных центров. Однако они так и остаются в отдаленных планах. Вероятно, трезвые расчеты сдерживают инвесторов.
Что же касается сегодняшнего дня этого района, то он характерен тем, что новый формат получает строительство жилья. Это уже недавно построенный компанией «Новый дом» жилой комплекс (ЖК) «Александрит», завершающийся рядом с «кольцом» ЖК «Оникс» и строящийся в конце проспекта «Красного Знамени» ЖК «Босфор». Безусловно, хороших площадок для жилья здесь осталось немного, но они есть. Кстати, в районе домов по ул. Шилкинской – 8-12 продолжает разрушаться так и не введенный большой 12-этажный кирпичный жилой дом.
Кстати, кусок пристройки в районе Народного проспекта, 11б, где находится торговый центр «Гермес», так и остается недостроенным с советских времен. Из других подобных объектов можно отметить также недостроенный и брошенный большой детский сад в начале ул. Жигура.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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