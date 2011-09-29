Пригородным электричкам поменяют расписание

На Дальневосточной железной дороге вносятся изменения в расписание пригородных поездов.

В связи с проведением путевых работ на перегоне Угольная – Океанская (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) 7 и 14 октября 2011 года частично изменяется расписание следующих пригородных пассажирских поездов (время московское).

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