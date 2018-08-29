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Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Дирекция Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», который пройдет в этом году с 21 по 27 сентября, продолжает анонсировать программу.
С 2011 года в рамках фестиваля организована специальная программа «Движение вперед», посвященная экспериментальному кино и представляющая работы кинематографистов и художников, чьи авторские стратегии направлены на расширение границ киноязыка и поиск новых форм выразительности.
В разные годы в этой программе были показаны фильмы всемирно известных режиссеров, которые буквально изменили ландшафт современного кинематографа. «Движение вперед» — секция для тех, кто пристально следит за трансформациями, которыми описывается современное состояние мирового кино в эпоху галопирующего развития технологий и многообразия художественных идей.
В этом году секцию «Движение вперед» откроет фильм прославленного режиссера Гая Мэддина «Зеленый туман», созданный в сотрудничестве с братьями Джонсонами — постоянными соавторами режиссера. Смонтированный из отрывков известных фильмов, события которых происходят в Сан-Франциско, «Зеленый туман» — это своеобразный ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока. Необычное климатическое явление, которое является в одном из эпизодов оригинального фильма, у Мэддина превращается в визуальную метафору самого кинематографического медиума, в то время как фильм изобретательного канадца — это одновременно и признание в любви, и критическое высказывание по отношению к кино прошлого столетия.
В фильме «Театр войны» аргентинский режиссер и перформер Лола Ариас предлагает участникам так называемой Фолклендской войны — кратковременного конфликта между Великобританией и Аргентиной — создать театральную реконструкцию трагических событий. Запуская процедуру припоминания, режиссер дает возможность преодолеть последствия травматического опыта и понять, как трансформируются со временем их воспоминания. Аргентинские и британские солдаты, сражаясь по разные стороны фронта, до сих пор не изжили в себе страх перед совместным прошлым. Существуя в транзитной зоне между исповедальным актом и психоаналитическим сеансом, герои освобождаются от болезненных ощущений, которые преследовали их на протяжении жизни.
Фильм «Осел» Анатолия Васильева, легендарного театрального режиссера, сложно описать, опираясь на сложившиеся жанровые определения. «Осел» — лабораторная работа, документация художественного исследования, сотканного из документальных съемок и многочисленных цитат из произведений Эсхила, Апулея, Пирандело, Хайнер Мюллера и Тонино Гуэры. Пульсирующий ассамбляж, состоящий из восьми новелл, сюжеты которых рождались непосредственно во время съемок животных. Анатолий Васильев рассказывает об ослах как о важных фигурах в истории разных культур и эпох, мифологических героях, обладающих уникальным символическим измерением.
В программе будет показан новый фильм Тимура Бекмамбетова — экспериментальная лента, все действие которой происходит на экране монитора. Лента британского художника Андрю Кеттинга «Лек и собаки» — оригинальная экранизация одноименной пьесы известного драматурга Хатти Нейлор. В основе сюжета реальная история — в 1990-е четырехлетний мальчик по имени Иван Мишуков ушел из дома и прожил два года в стае бродячих собак.
Помимо полнометражных фильмов в программе также отведено особое место короткометражным фильмам, объединенным в один сеанс. Здесь будет представлено несколько работ, созданных европейским кинематографистами, среди которых новая 3D-видеоинсталляция литовского художника Деймантаса Наркявичюса «Пятна и царапины».
Программа «Движение вперед»-2018:
THE GREEN FOG / ЗЕЛЕНЫЙ ТУМАН / реж. Гай Мэддин, Эван и Галлен Джонсоны / 65 мин.
THEATRE OF WAR / ТЕАТР ВОЙНЫ / реж. Лола Ариас / 85 мин.
JOHN MCENROE: IN THE REALM OF PERFECTION / ДЖОН МАКИНРОЙ: Империя совершенства / Жюльен Фаро / 95 мин.
DONKEY / ОСЕЛ / реж. Анатолий Васильев / 167 мин.
LEK AND THE DOGS / ЛЕК И СОБАКИ / реж. Андрю Кеттинг / 90 мин.
PROFILE / ПРОФАЙЛ / реж. Тимур Бекмамбетов / 105 мин.
BURKINA BRANDENBURG KOMPLEX / КОМПЛЕКС БУРКИНА БРАНДЕНБУРГ / реж. Улу Браун / 20 мин.
AMPLIFIER / УСИЛИТЕЛЬ / реж. Сара Экстрем / 17 мин.
STAINS AND SCRATCHES / ПЯТНА И ЦАРАПИНЫ / реж. Деймантас Наркявичюс / 8 мин.
AGE OF AMPUTATION / ВЕК АМПУТАЦИИ / реж. Джорож Барбер / 19 мин.
I SIGNED THE PETITION / Я ПОДПИСАЛ ПЕТИЦИЮ / реж. Мади Флефель / 10 мин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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