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Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам

29 Августа 2018, 13:31 | Владивосток

Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet провел день набора бортпроводников среди российских кандидатов, желающих работать в компании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кандидатам предъявлялись следующие требования: возраст от 20 до 30 лет, наличие как минимум аттестата о среднем образовании, а также сертификата TOEIC, или любого другого эквивалентного сертификата об уровне знания английского языка.

Отобранные кандидаты должны были продемонстрировать хорошие навыки общения, быть клиенто-ориентированными и нацеленными на оказание высокого уровня услуг.

В настоящее время Vietjet располагает парком из 60 воздушных судов Airbus A320 и A321. Ежедневно авиакомпания выполняет около 400 рейсов во Вьетнаме и во всем азиатском регионе по таким направлениям как Таиланд, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, материковый Китай, Малайзия, Индонезия, Мьянмар и Камбоджа. Авиакомпания Vietjet стремительно развивается и в ближайшее время планирует открыть новые рейсы в Россию, Индию, Японию и Австралию.

День набора бортпроводников Vietjet стал отличным шансом для молодых людей из России попасть в динамичную, креативную и вдохновляющей рабочую среду, предоставляющую возможность осуществить свои мечты.

Вместе с тысячами бортпроводников со всего мира включая Вьетнам, Таиланд, Корею, Малайзию, Китай, Индонезию, Мьянмар, Японию, и другие страны, кандидаты из России не только получат право пройти международно-аккредитованные обучающие программы, но также возможность работать в привлекательной среде и получить конкурентный пакет вознаграждения, а также возможность карьерного продвижения.

В качестве лидера в авиа индустрии, индустриях гостеприимства и туризма, Vietjet завоевал множество престижных наград за исключительный сервис и работу с персоналом. Не так давно, авиакомпания была названа в числе “100 Лучших Работодателей Вьетнама” по итогам исследования выполненного Anphabe Career Community и Nielsen Market Research Company.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Вьетнам  авиа  владивосток  vietjet  бортпроводник 
       



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