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Библиотека ДВФУ пополнилась книгой "100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни"

29 Августа 2014, 19:05 | Владивосток

Издание выпущено на русском и английском языках и посвящено развитию инженерной мысли в России за последние 300 лет

К новому учебному году в библиотеку Дальневосточного федерального университета поступила книга "100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни", изданная "Базовым Элементом" Олега ДЕРИПАСКИ.

В интернет-магазине "Озон" новинка предлагается по цене от 4,5 тыс. рублей.

Пресс-секретарь компания "Базовый Элемент" Алексей САДЫКОВ (выпускник ДВГУ, предшественника ДВФУ) сообщил, что издательский проект рассчитан на самую широкую аудиторию. 

Его тираж составляет 1000 экземпляров на русском языке и 500 - на английском.

500-страничный том, содержащий более 4000 уникальных иллюстраций, представляет собой энциклопедию русской инженерной мысли за последние 300 лет - начиная от изобретений времен Петра Великого и заканчивая российскими разработчиками современных компьютеров, некоторые из которых не имеют аналогов в мире.

Часть тиража издания направлена в ведущие технические вузы России и крупнейшие публичные библиотеки страны.

Судьба каждого из 100 открытий передана через призму жизни и судьбы инженеров, конструкторов, ученых, изобретателей.

На страницах книги можно найти биографии как широко известных ученых и инженеров - таких как Михаил Ломоносов, Павел Яблочков, Владимир Шухов, Петр Капица, Владимир Зворыкин, Михаил Калашников, Константин Циолковский, - так и незаслуженно забытых: Федор Блинов (первый гусеничный трактор, 1888), Сергей Прокудин-Горский (цветная фотография в начале ХХ в.), Глеб Котельников (первый ранцевый парашют, 1911), Фридрих Цандер (проект космического корабля-челнока в 1920-1930-х) и др.

При подготовке издания была проведена большая архивная работа по сбору информации и иллюстраций. Ведущие музеи страны и частные коллекционеры предоставили свои материалы для наполнения и оформления книги.

Подробнее о книге "100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни": http://www.basel.ru/engineer/

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: дерипаска  базэл  ДВФУ 



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