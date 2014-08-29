Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Библиотека ДВФУ пополнилась книгой "100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни"
Издание выпущено на русском и английском языках и посвящено развитию инженерной мысли в России за последние 300 лет
К новому учебному году в библиотеку Дальневосточного федерального университета поступила книга "100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни", изданная "Базовым Элементом" Олега ДЕРИПАСКИ.
В интернет-магазине "Озон" новинка предлагается по цене от 4,5 тыс. рублей.
Пресс-секретарь компания "Базовый Элемент" Алексей САДЫКОВ (выпускник ДВГУ, предшественника ДВФУ) сообщил, что издательский проект рассчитан на самую широкую аудиторию.
Его тираж составляет 1000 экземпляров на русском языке и 500 - на английском.
500-страничный том, содержащий более 4000 уникальных иллюстраций, представляет собой энциклопедию русской инженерной мысли за последние 300 лет - начиная от изобретений времен Петра Великого и заканчивая российскими разработчиками современных компьютеров, некоторые из которых не имеют аналогов в мире.
Часть тиража издания направлена в ведущие технические вузы России и крупнейшие публичные библиотеки страны.
Судьба каждого из 100 открытий передана через призму жизни и судьбы инженеров, конструкторов, ученых, изобретателей.
На страницах книги можно найти биографии как широко известных ученых и инженеров - таких как Михаил Ломоносов, Павел Яблочков, Владимир Шухов, Петр Капица, Владимир Зворыкин, Михаил Калашников, Константин Циолковский, - так и незаслуженно забытых: Федор Блинов (первый гусеничный трактор, 1888), Сергей Прокудин-Горский (цветная фотография в начале ХХ в.), Глеб Котельников (первый ранцевый парашют, 1911), Фридрих Цандер (проект космического корабля-челнока в 1920-1930-х) и др.
При подготовке издания была проведена большая архивная работа по сбору информации и иллюстраций. Ведущие музеи страны и частные коллекционеры предоставили свои материалы для наполнения и оформления книги.
Подробнее о книге "100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни": http://www.basel.ru/engineer/
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту