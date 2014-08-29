Корабль "Красный вымпел" держит марку

Во Владивостоке в честь Дней мира на Тихом океане прошла церемония спецгашения почтовых марок. Церемония состоялась в центральном городском отделении почтовой связи. Ее посетили не только закоренелые филателисты, но и все желающие. А среди почетных гостей были ветераны войны. Именно их подвиги вдохновили организаторов акции выпустить блок марок, посвященный Владивостоку как городу воинской славы.

- Подвиги, которые вошли в историю этого города, достойны уважения и памяти. И сегодня почта России делает многое для того, чтобы они не были забыты. Мы передаем память о прошлых годах молодому поколению. Оно должно воспринимать Владивосток не просто как красивый город, но город с богатой и достойной историей, - отметил в своей речи директор Управления Федеральной почтовой службы по Приморскому краю Андрей БРИК.

Из почетных гостей на мероприятии также присутствовали исполняющая обязанности главы Владивостока Екатерина ХИМИЧ, председатель Совета ветеранов города Сергей КОНДРАТЕНКО и председатель Совета почетных граждан Светлана МОРОЗОВА.

Изюминкой нового выпуска стали картуши и изображения использовавшегося в ходе войны оружия. Для Владивостока это учебно-тренировочный самолет УТ-2, бронеавтомобиль БАИ и мемориальный корабль «Красный вымпел».

На церемонии каждый желающий мог приобрести понравившиеся марки или конверт с подписью одного из гостей.

Помимо Владивостока в серию «Города воинской славы» вошли Ковров, Старый Оскол, Тихвин, Анапа и Колпино.

ДОСЬЕ: Гаше́ние - совокупность различных способов аннулирования знаков почтовой оплаты, отдельных либо находящихся на почтовых отправлениях, с помощью определённых пометок, предотвращающих дальнейшее использование знаков для оплаты почтовых услуг. Гашение знаков почтовой оплаты спецштемпелем в связи с памятной датой называется спецгашением и также исключает возможность приёма и обработки почтовых отправлений с погашенными спецштемпелем знаками, имея тем самым лишь коллекционное значение.

Татьяна БАЛАНОВА, Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.



