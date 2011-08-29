Акция "Гордость" пройдет во Владивостоке

30 и 31 августа по инициативе управления по делам молодежи администрации Владивостока состоится гражданско-патриотическая акция "Гордость". Она приурочена к 66-ой годовщине окончания Второй мировой войны. Молодые активисты Владивостока приведут в порядок места захоронений ветеранов войны.

Ребята будут трудиться на Лесном и Морском кладбищах. Два дня добровольцы будут наводить чистоту и порядок на местах захоронений ветеранов и участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов. Завершится акция 31 августа в 15 часов митингом возле мемориала низшим чинам крейсера "Варяг", в котором примут участие члены владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представители молодежи, общественности.

С каждым годом делать доброе дело собирается все больше молодежи. В этом году акцию "Гордость" поддержали: студенческие советы Дальневосточного федерального университета, Приморского политехнического колледжа, ВГУЭСа, а также молодежное движение "Патриот Приморья", "Молодежь.ру", МУП "Некрополь".