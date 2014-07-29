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Владивосток больше не увидит новых "МАНов"

29 Июля 2014, 13:11 | Владивосток

Правительство РФ определило перечень машиностроительных товаров, которые можно будет закупать для госнужд только у отечественных производителей и компаний из Белоруссии и Казахстана. В список внесены 66 товаров, в частности, автобусы, трамваи, экскаваторы, бульдозеры, грузовые машины для перевозки высокорадиоактивных материалов, автокраны, спецтехника для уборки улиц и машины аварийно-технических служб. Об этом пишут «Известия».

Как поясняется в постановлении, запрет на закупку определенных видов техники вводится «в целях защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ограничения по выбору поставщиков для большей части техники из списка вступили в силу с 14 июля 2014 года, в то время как закупку трамваев у иностранных производителей запретят только с 1 января 2015 года.

Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник пояснил, что утверждение списка машиностроительных товаров и отказ от зарубежных поставщиков направлены в первую очередь на развитие отечественного производства.

- У нас непростые отношения с Западом, мы не можем предугадать, какие санкции могут последовать в следующий раз и как это отразится на нашей экономике и жизни общества. Поэтому мы должны заняться развитием собственного производства, чтобы быть независимыми. Также важно поднять престиж рабочих профессий, таких как инженеры, строители, чтобы у нас был собственный запас кадров, — сказал Колесник.

Напомним, что столица Приморья активно пополняла свой автобусный парк. Немецкие «Маны» полюбились горожанам и заметно улучшили транспортную ситуацию в городе. Было возрождено муниципальное предприятие ВПОПАТ-1.

Мало кто помнит, что перед этим город закупил более 30 автобусов российского производства «КАвЗ-4239». Автобусы эти сразу отличились тем, что ни один из них не завелся по прибытию во Владивосток. Все машины до автопарка пришлось тянуть на прицепе. Работникам ВПОПАТ-1 сразу бросились в глаза ржавчина и некачественная сборка. Практически сразу в процессе эксплуатации машины российской сборки стали ломаться. Причем, так, что многие из них просто пришлось списывать или разбирать на запчасти для оставшихся на маршрутах автобусов. Сегодня «КАвЗы» уже и не встретишь на городских улицах. Кстати, именно ужасающее качество машин российской сборки, вынудило городские власти искать варианты за рубежом. Поэтому решение правительства, при всей его кажущейся патриотичности, выглядит весьма спорным и непродуманным.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.

Автор:
Теги: перевозки  автобусы  транспорт 



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Комментарии

  • Псевдоним13:46, 29.07.2014#

    кроме КАВЗ есть масса других автобусов, например ЛИАЗ. . чем меньше импорта, тем лучше для экономики страны.

  • жулик13:53, 29.07.2014#

    Свое качество надо улучшать, а не фрицев и корейцев поднимать

  • Откат13:57, 29.07.2014#

    Теперь меня давать будут в рублях. . . . . ((((

  • Псевдоним14:00, 29.07.2014#

    Интересно как то город КАВЗы купил. Что ах бедненькие пришлось их разбирать и собирать из кучи 1 целый. А куда делась гарантия от производителя. Это вообще то коммерческая техника. И там стандартно не 3 года и 100 ткм пробега, а 3-5 лет и 500 ткм. Или сняв откат с суммы контракта смогли купить только списанные в другом городе и подкрасить их?

  • 11114:04, 29.07.2014#

    да лучше бы обязали депутатов покупать отечественный автопром, а для "перевозки высокорадиоактивных материалов, автокраны, спецтехника для уборки улиц и машины аварийно-технических служб" - закупали бы импортные. . .

  • Псевдоним14:07, 29.07.2014#

    ВОТ И ПРАВИЛЬНО, ВСЕ РАВНО ЭТИ МАНЫ ОЧЕНЬ НЕУДОБНЫЕ!ВОТ ТОЛЬКО БЫ С КАЧЕСТВОМ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДТЯНУЛИ!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:14, 29.07.2014#

    Неужели начтет возрождаться наша промышленность? Обидно за Россию, 20 лет назад в соседней приграничном Китае ездили на рикшах и сегодня у них все свое, а мы все продолжаем покупать МАНы и пр. в Европе.

  • Мимо проходящий15:45, 29.07.2014#

    Почему не заказать корейские автобусы? Дешевле, проще, лучше! Все вот у нас через откаты идет!

  • Водитель18:20, 29.07.2014#

    Автор видать явно не знает, что у нас в России и в Беларуссии собираются отличные автобусы - Лиаз, Волжанин, МАЗ, вполне на уровне европейских. Но наша администрация знает только как купить самое дешевое г. неудивительно, что они разваливаются через год.

  • Псевдоним.23:23, 29.07.2014#

    Это мастерство :)

  • Р.џСЃРµРІРґ.РѕРЅ23:25, 29.07.2014#

    Администрация могла, но не захотела, а это разные вещи таки. . . .

  • Псевдоним14:31, 30.07.2014#

    Не понятно, а почему не вернули. . . пусть сами свой брак и дорабатывают

  • Вата14:51, 01.08.2014#

    а у нас свои автобусы хорошие

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