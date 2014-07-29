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Владивосток больше не увидит новых "МАНов"
Правительство РФ определило перечень машиностроительных товаров, которые можно будет закупать для госнужд только у отечественных производителей и компаний из Белоруссии и Казахстана. В список внесены 66 товаров, в частности, автобусы, трамваи, экскаваторы, бульдозеры, грузовые машины для перевозки высокорадиоактивных материалов, автокраны, спецтехника для уборки улиц и машины аварийно-технических служб. Об этом пишут «Известия».
Как поясняется в постановлении, запрет на закупку определенных видов техники вводится «в целях защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ограничения по выбору поставщиков для большей части техники из списка вступили в силу с 14 июля 2014 года, в то время как закупку трамваев у иностранных производителей запретят только с 1 января 2015 года.
Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник пояснил, что утверждение списка машиностроительных товаров и отказ от зарубежных поставщиков направлены в первую очередь на развитие отечественного производства.
- У нас непростые отношения с Западом, мы не можем предугадать, какие санкции могут последовать в следующий раз и как это отразится на нашей экономике и жизни общества. Поэтому мы должны заняться развитием собственного производства, чтобы быть независимыми. Также важно поднять престиж рабочих профессий, таких как инженеры, строители, чтобы у нас был собственный запас кадров, — сказал Колесник.
Напомним, что столица Приморья активно пополняла свой автобусный парк. Немецкие «Маны» полюбились горожанам и заметно улучшили транспортную ситуацию в городе. Было возрождено муниципальное предприятие ВПОПАТ-1.
Мало кто помнит, что перед этим город закупил более 30 автобусов российского производства «КАвЗ-4239». Автобусы эти сразу отличились тем, что ни один из них не завелся по прибытию во Владивосток. Все машины до автопарка пришлось тянуть на прицепе. Работникам ВПОПАТ-1 сразу бросились в глаза ржавчина и некачественная сборка. Практически сразу в процессе эксплуатации машины российской сборки стали ломаться. Причем, так, что многие из них просто пришлось списывать или разбирать на запчасти для оставшихся на маршрутах автобусов. Сегодня «КАвЗы» уже и не встретишь на городских улицах. Кстати, именно ужасающее качество машин российской сборки, вынудило городские власти искать варианты за рубежом. Поэтому решение правительства, при всей его кажущейся патриотичности, выглядит весьма спорным и непродуманным.
Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.
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Комментарии
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Псевдоним14:00, 29.07.2014#
Интересно как то город КАВЗы купил. Что ах бедненькие пришлось их разбирать и собирать из кучи 1 целый. А куда делась гарантия от производителя. Это вообще то коммерческая техника. И там стандартно не 3 года и 100 ткм пробега, а 3-5 лет и 500 ткм. Или сняв откат с суммы контракта смогли купить только списанные в другом городе и подкрасить их?
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кроме КАВЗ есть масса других автобусов, например ЛИАЗ. . чем меньше импорта, тем лучше для экономики страны.