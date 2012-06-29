МЧС Приморья экстренно предупреждает об опасном погодном явлении

ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. По данным Приморского УГМС, вечером 30 июня и ночью 1 июля во Владивостоке, в южных и местами западных районах края ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее., на юго-западе края и южном побережье местами очень сильный дождь (более 50 мм за 12 часов и менее).

Днём 1 июля в восточной половине края, ожидается сильный дождь (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее), при восточном, юго-восточном ветре на побережье 17-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует отложить поездки на природу и отдых за пределы населенных пунктов на период действия предупреждения. Родителям не следует оставлять своих детей без присмотра взрослых и не отпускать гулять в неблагоприятную погоду.

На период действия предупреждения повышается вероятность возникновения ЧС связанных с увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, затруднением в работе всех видов транспорта, затруднением в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушением в работе системы ЖКХ.

«Золотой Рог».