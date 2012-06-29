Во Владивостоке появится улица Адмирала Горшкова

На очередном заседании городской комиссии по топонимике утвердили название новой улицы, которая должна появиться в строящемся микрорайоне в Снеговой Пади, где возводят жилые дома для военнослужащих.

В составе комиссии - представители городской администрации, ученые, краеведы, картографы, специалисты федерального БТИ, Государственного архива Приморского края, ФГУП "Почта России" по Приморскому краю. Председателем комиссии является заместитель главы администрации Владивостока Елена Гавро. Комиссия собирается не реже одного раза в три месяца, а также по мере накопления материала. В основном специалисты рассматривают вопросы, которые касаются обращения граждан и организаций по поводу наименования и переименования улиц, линейных транспортных и пешеходных объектов, остановок общественного транспорта, обсуждают памятные тексты для новых мемориальных досок.

На нынешнем заседании комиссии было рассмотрено и утверждено ходатайство командования Тихоокеанского флота о названии улицы в строящемся микрорайоне в честь адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, главнокомандующего Военно-морским флотом СССР (с 1956 по 1985 год) Сергея Горшкова. По информации, представленной Тихоокеанским флотом, Сергей Георгиевич именно во Владивостоке начинал свою воинскую биографию, где был штурманом минного заградителя, командовал сторожевым кораблем, эсминцем. Позже, на посту главнокомандующего Военно-морским флотом СССР, Сергей Георгиевич Горшков часто бывал на Тихоокеанском флоте, был инициатором модернизации новых авианесущих кораблей, десантных судов, подводных лодок, а зона влияния Тихоокеанского флота достигла Индийского океана.

Остальные улицы Снеговой Пади в перспективе, скорее всего будут названы в честь героев военно-морского флота. Хотя и возможны не именные варианты названия улиц. К примеру, улицу Адмирала Горшкова хотели сначала назвать Адмиральской.

«Золотой Рог».