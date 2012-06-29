Сыграем свадьбу в День Святого Валентина

В день святого Валентина, 14 февраля, загсы Владивостока сделают исключение и проведут регистрации бракосочетаний в среду.

Как сообщили Дейта.ru в ЗАГСе Первомайского района, в это день свои отношение узаконят сразу 3 пары. Особенно следует отметить, что среди будущих молодоженов есть пара с именами Валентин и Валентина. Столько же браков зарегистрируют в Первореченском загсе.

В загсе Советского района рассказали, что в этом году решили сыграть свадьбу всего 4 пары, а в прошлом году их было 14.

"Февраль - не самый популярный месяц для заключения брака. В среднем в каждом загсе регистрируется 20-25 пар в течение субботы и воскресенья. "Горячее время" начнется в июне и продлится до октября, тогда загсам придется работать вдвое больше", - рассказали в краевом загсе.

«Золотой Рог».