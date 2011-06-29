Масштабное отключение воды во Владивостоке отложили на неделю

6 июля будет вводиться в эксплуатацию новая водонасосная станция, обеспечивающая водой жилой район «Снеговая падь».

В будущем её мощности также будут востребованы для строительства жилья. В связи с этим с 00:00 6 июля до 19:00 6 июля будет произведено отключение от холодного водоснабжения во Владивостоке по следующим улицам:

ВНС. ПГУ 2 подьема :

100 лет 88-150,107-143. 159,159а,б,в,г,

Давыдова.

Кирова 2-10,10а,14/1,14/2,

Маковского 30а,30б,

Мусорского 15, 15а, б, в, г,

Радио с 19,

Русская 25,27,29,49-51.(нечетные),

ВНС.»Клиническая» Нст. «Клиническая»

Давыдова 44,40,42,35

Русская 57-59,51а с буквами,79-99, 96-98 с буквами Больницы по Русской,

ВНС. «Кирова»

100 лет Владивостоку 145-149,

Енисейская 1-11, 4-10,

Кирова 4, 16-70, 112, 5— 31,

Магнитогорская 3-13,4-28,

Русская 13,15,17,17а

Чапаева 4,8,12,14,16,

ВНС. «Чкалова»

100 лет Владивостоку 151,153, 153а,

Кирова 112

Чапаева 24,26, 12,14,16,4,8

Чкалова 6-26,17,30

3 водовод

100 лет 51-159,84-60 28,28абвг,

Амурская 1,3,

Аренского,

Брюллова,

Глинки,

Д.Бедного,

Ильичева 3а

Овчиникова,

П.Великого 2,4,6,8,

Печерская 4,4а,2а,3,

Серова,

Хабаровская 4,6,5,25а,

5,4 водовод

Багратиона

Бородинская,

Русская,

ВНС. «Иртышская»

Волгоградская 20,

Волховская 2,27,29,31,

Гамарника 5а,,7,9,17-23,

Героев Варяга 2-12, 5, 7,11,

Днепропетровская 15,18,19,

Иртышская 18-32, 40-50,

Карбышева 4-44, 9-11,

Невская 33,

Постышева 35-49,

Толбухина 4,

Тухачевского 24-28, 38-60,

Ульяновская 4-12,

Шошина 3-35,

ВНС . «Карбышева»

Карбышева 46-54, 46а,57,

Тухачевского 62-72

Шошина 37-41,

ВНС. «Казанская»

2 причал,

Авраменко 6-8, 9а-17, 16,

Бестужева 5,

Бухта Светлая ВТОФ, ДВМП,

Верхнепортовая 25, 40, 40а, 44, 46, 50а, 50а, 64-78,

Импортная 16, 17,

Казанская 1, 5, 4/6, 9,

Керчинская 7, 9, 9а,

Крыгина 1, 3, 6, 15-25, 49-55, 28-42, 74-84, 100, АЗС,

Леонова 20-24, 25, 31-33, 43, 53, 54, 61, 63,64. 99в,

Морозова 7, 7а, 9, 10,

Нижнепортовая 2, 2а, 4,

Перекопская 3 ,5 ,7,

Пестеля 5

Полевая,

Пристанская 19,

Розничная 43а,

Саратовская 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

Сипягина 6-12, 16, 22, 26-34, 9,15, 31, 33,

Станюковича, 29а, 39, 31а,16,50-66,

Стрельникова 3-9, 4-12,

Токаревская кошка 4,

Чернышевского 15,

Ялтинская 3а, 5, 6, 6а, 6а,18,

ВНС «1-я Морская»

1-я Морская 1/3, 2/7, 4/6, 8, 8а, 6/25, 10, 10а, 13, 16а, 16в, 27,

Арсеньева 2-14, 7б, 9/13,

Бестужева 5, 6а, 13-15, 20-28, 23, 29, 35, 36/38, 37, 40, 46,

Захарова 5,

Набережная, 7а, 9,

Посьетская 2, 9-27, 14-40,

Рылеева 8,

Станюковича 10-16, 28, 28а, 21-31а,

Трудовой пер.1а,

Шмидта 17,

ВНС. «Тигровая»

1-я Морская 11,

Инженерный пер.

Набережная 10,16,20, 9,

Посьетская 29, 37г, 53,

Светланская 4-8,

Тигровая 7, 9, 16-26, 19, 23-29,

ВНС «Некрасовская»

Авроровская 24,

Аксаковский пер.3,

Амурская 1, 3, 4, 6,

Башидзе 1,

Гоголя 19, 19а, 39а, 41,

Державина 15-21, 55, 45,

Кр. Знамени 39, 45, 47, 51, 65, 66, 71-75,78-104, 91-121,

Московская, 1,

Некрасовская 36а-38, 46-58а, 70-76,

Некрасовский пер. 3, 3а, 5, 18,

Нерчинская 2-10, 21-27, 32-58,

Океанский пр.20, 24/2, 28, 41, 83-87, 94, 97-111, 102-106/1,

Октябрьская 14-20, 25-27,

П. Комарова 21, 23/1, 29-35, 32-,36 ,42 ,52, 54,

Партизанский пр. 2, 6-28а, 9-44,

Пологая 54а, 55, 60, 63, 65, 65а, 62, 69, 72,

Пр-т Острякова 1-13, 2-6,

Союзная 28,17,

Суханова 1-13, 4б, 6г, 6, 39,

Толстого 23-37,47 д/с,41,43,45,

Уборевича, 15-27, 20-30,

Уткинская 11-15,14-36, 44,

Фонтанная 36/38-42, 47, 49, 49а, 55, 57, 61,

Хабаровская 4-34, 5-11,

Шкипера Гека,

ВНС. «Нерчинская»

Нерчинская, 54-42-от резервуара «Орлиная сопка»

ВНС. «Днепровская»

Мельниковская 101,103, 1

1-я Матросская 11,15,

1-я Морская 2,

1-я Флотская 39,39а,50,56,

100 лет Владивостоку, 18-20, 36б,36в, 56-74,

2-я Круговая, 10,

4-я Круговая 14а,

4-я Проходная 31,

5-я Матросская 21,25,

7-я Матросcкая 25,33,

Абрековская 6,4,

Авроровская 4, 8, 22,

Адм.Завойко 2,4,6,8,

Адм.Фокина 16,18,20,22,23, 23а,24,25/9, 26а,29,31,

Академический пер.2,

Алеутская 11,12,12а, 13,14,17,19,21, 22,23,24,28,29,38,39,41,43,42/44,41а, 45а, 44, 46, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 61, 65, 65а,

Амурская 5,10,13,14,16, 17,1819,19а,19б,20,21,22,23,24,26,33,55,84,86,88,90,96,

Баляева 3,23,25,27,27а,21,

Башидзе 5,6,8,10,11,14,16,12,

Бульварная 15,1

В.Портовая до 16,

В.Сибирцева 9,12,14,15,22,

Военное Шоссе 1а,1в,4,5,5а,5б,5в,15,18,19,20а,21,23,24,31,34,37,

Володарского 3а,8а,19,22,25,

Волховская 22,25,29,

Воропаева 5б (бойлерная),

Вострецова 1,3,42,4а,5,6,6а,7, 8,8а,9,10, 11,12, 1315,15а,19,36,38,45,

Гамарника 11,13, 13а,15,16,18а,19,22,24а,27,24,26,10абв,14

Гоголя 30,35,54,

Горийская 1-6,

Громова 2,4,6,25,

Деповская 5,14,3,

Деревенская 14,20,21,

Днепровская 2а,5,7,13,14,16,18,21,22, 22а,23а,24,25,25б,26,28,30,32, 34,36,38,39,41,43,45,51,55,

Днепровский пер.1,4,5/1,5/2,3а,7,

Железнодорожная 3,

Жертв Революции 8,10,21,

Жигура, 2а,12,13,14,16,16а,30,32,34,40,46,48,50, 44

Ивановская 5а,15,17,19,28,3, 3а,б,в, 5,а,в,б,7,2-16,

Ильичева 2,4, 3,6, 8,10,11,12,14,15,1 6,20,20а,22,24,26,28, 30,31,32,25,

Иртышская 20,32а,34а,36а50,

Иртышская 5,10,10а,12,15,16,17,19,20,22,26а,24,28,28а,30,32,34,36,36а,

Камская 1,1б,4,6,

Камский пер. 1,2,5,9,12,16,20,22,24,26а,

Карякинская 33,1,18б,18в, 19,24, 24а, 26,31,33, 35,35а,37,41,41а,

Ковальчука 3,6,6/8,

Колесника 4,5,5а,6,7 ,7а,9,10,

Комсомольская 1,2,3,5а,7,9, 11,13 ,27а,27в,29,

Корнилова 1,3,5,8,9,10,11,12,14,15,15а,

Краснознаменный пер. 3, 4, 5, 7, 9/ 11, 10, 12/2, 13,

Круговая 25а,

Крылова 10,

Кубанская 14,

Кубанская 14,

Куйбышева 3,3а,7,

Курская 10,

Лазо 3, 4, 6, 9, 12,

Либнехта 10,14,

Луговая 1,21,30, 32,34, 35,37,39 ,33,

Марченко – Тормозная 25,40,4,6,13,15,17,21,23,

Махалина,

Мехлиса 3,9,

Мира 16,

Мордовцева 3,ЦПВБ,

Московская 11,13,15,

Муравьева Амурского 11/13,15/17,7/9,

мыс Чумака 1а,1б,

мыс Кунгасный 5,

Народный пр.2,2б,4,4а,6,15,17,17а, 19,20,23, 25,27, 27а,28, 29,31,33,35 ,37,39,43/1,43/2,45,47,49,51,53,55,

Нахимова 1,1а,2,3,4,5,6,

Невская 1,2,2а,10,12,12а, 13,13а,14,14а,15,15а,16,17,18,20,20а,22,24,37а,33,

Некрасовская 53а,55,55а,55б, 27,59,61, 87,92, 94,96 96/2,96/3,96/4,96/5,98,98а,122,

Нефтеветка 4а,8,

Озеро Юность 1,

Океанский пр., 1,5,8,10/12,13,13а,15,16,18,19,26,2 6а,28,29,29/31, 35,37,41,43,46,48,50,54, 66,68,69,70а,72а, 87,88,90,96,98, 100,100а,102а, 106/11,108,110, 104,112,117,,119,123,125,134,136,138,140,121а,101,142,143,148,149,151,155,157,161,163,167,167а,

Октябрьская 2,6,8,10,13,

П.Комарова 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18,

Павленко 4,

парк,

Партизанская 1,2,

Партизанский пр., 3, 33,34,36, 37,40,42,44,49, 52,52а, 53,58,62а,77,20,

Переход Светланская — Океанский пр.

Петра Великого 6,8,

Печерская, 8,10,12,

Писаревская 6/8,

Пограничная, 15,15а, 17, 22, 23 ,26, 30,

Поликлиническая, 2,

Пологая 16, 17, 18, 21, 24, 28,31,30/34, 36,43,20,53,53а,

Посадская, 20,

Постышева 1,7,17,31,29/25,33,33а,

Почтовый пер.5,7,9,9а,

Пр. «Красного Знамени» 10,21,25,29,30,31,34,36,40, 35,37,38, 46,61,61а,83,85,

Пр. Острякова 9,24,26,27,28,

Приходько 4,6,

Проходная 60,

Пушкинская 6,7,8,9,10,10а,8б,14,16,18,17, 17а19,23,25,26,27,29,25а, 33,34,39, 41,41а,45,46, 47,48, 50,52,53,55,63,68,85,87,89,93,

Руднева 12,13,14,18,18б,19,10, 6.8. 4-10,7-13,

Садовая 22,

Светланская 13,15,23,33/35,37,39,41а,43,45,47,49,51,53,55,57, 59/61,61,63,65а,67, 71,73, 76,83 ,85,87,89,103,105,105а,108а108,108б,108г,109,109/2,109/3, 111,113, 114,115, 117,118, 119,123,127,127а,143,145,147,150,152/25,155,157,163,165а,167,167а,173,183, 205а, 207,209, 223,133,167/171,

Семеновская 17/19, 20, 21, 21а 22, 22а, 23, 25, 25а, 27, 29, 30, 30а, 32, 36,

Славянская 6а,

Снеговая1.1а,3,3а,4,4а, 5а,6,6а ,9,13,13а,13/2,18,18а,

Советская 2,29а,

Союзная 28,4019,

Стрелковая 5,16,19,21,23,

Стрелочная 2а,17,19,

Суханова 6в,8,9,20,

Трамвайная 12,14,16,

Трудовой пер.4.

Тунгусская 12,

Уральская 8,

Уткинская 1, 7/9, 10

Фирсова 1,2,2а,4,4а,6,8,10а,

Фонтанная 15, 18, 19, 19а, 21, 24, 26, 31/2, 35,

Хабаровская 12,14,16,17,18,19,20, 20а,20в ,21,22,23, 24,24а,24б,25,26,27,28,30,30а,32,32а,34,31а,

Ш.Гека 20,24,,

Шепеткова 8а,14,16,18,25 31/1,32,33, 35,37, 40,42, 44,46,

Шефнера 17,

Южно-Уральская 2,4,5,6,8,11,16,21,26,27,29,

ВНС. «Нст. «Выселковая»

Снеговая с 33

ВНС. «Иртышская»

Шошина 3-35,

Карбышева 4-44, 9-11,

Невская 33,

Волховская, 2,27,29,31,

Гамарника 5а,7,9,17-23,

Постышева 35-49,

Ульяновская 4-12,

Иртышская 18-32, 40-50,

Г. Варяга 2-12, 7,11,

Тухачевского 24-28, 38-60,

Днепропетровская 15,18,19,

Волгоградская 20,

Толбухина 4,

ВНС «1-я Морская»

Станюковича,10-16,28,28а,21-31а,

Бестужева,5,6а,13-15,20-28,23,29,35,36/36,37,40,46,

Рылеева,8,

Шмидта,17,

Захарова,5,

Посьетская, 2,9-27,14-40,14-40,

Арсеньева,2-14,7Б,9/13,

1-я Морская, 1/3,2/7,4/6,8,8а,6/25, 10, 10а,13,16а,в,27,

Набережная 7а,9

Трудовой пер.,1а

ВНС «Казанская»

Крыгина 1, 3, 6, 15-25, 49-55, 28-36, 74-84, 100, АЗС,

Ялтинская 3а, 5, 6, 6а, 6а,18,

Леонова 20-24, 25, 31-33, 43, 53, 54, 61, 63,64. 99в,

Керчинская 7, 9, 9а,

Морозова 7, 7а, 9, 10,

Саратовская 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

Казанская 1, 5, 4/6, 9,

Пристанская 19,

Сипягина 6-12, 16, 22, 26-34, 9,15, 31, 33,

Импортная 16, 17,

Перекопская 3 ,5 ,7,

Стрельникова 3-9, 4-12,

Верхнепортовая 25, 40, 40а, 44, 46, 50а, 50а, 64-78,

Авраменко 6-8, 9а-17, 16,

Нижнепортовая 2, 2а, 4,

Розничная 43а,

Чернышевского 15,

Бестужева 5,

Станюковича 29а, 39, 31а,16,50-66,

2 причал,

Токаревская кошка 4,

Бухта Светлая

ВТОФ,

ДВМП,

Полевая,

Пестеля 5,

Верхнепортовая 25-70

ВНС «Тигровая»

Тигровая,7,9,16-26,19,23-29,

Набережная,10,16,20,9,

Посьетская,29,37г,53,

Светланская,4-8,

1-я Морская,11,

Инженерный пер.

В связи с отсутствием холодной воды на теплоисточниках Приморских тепловых сетей будет прекращена и подача горячей воды. Восстановление горячего водоснабжения планируется к 15-00 07 июля 2011 года.

Просьба к жителям домов, попадающих под отключение, сделать необходимый запас воды. Ранее ввод в эксплуатацию новой ВНС был намечен на 29 июня, однако по техническим причинам запуск перенесён на неделю позже, сообщает КГУП "Приморский водоканал".