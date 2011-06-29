Федеральная трасса М-60: реконструкция в разгаре

Реконструкция главной автомагистрали М-60, соединяющей Владивосток с Хабаровском, в южной ее части сегодня ведется от 14 км (остановка «Перевал») во Владивостоке и вплоть до с. Вольно-Надеждинское. И основным вводным участком этого года здесь является отрезок в 17,5 километра – от 733,5 км до 750 км.

Как отмечает начальник отдела информационных технологий и связи генподрядной по этому участку магистрали компании ОАО «Примавтодор» Виктория ВОЛОШИНА, в зимний период 2011-2012 гг. автомобили здесь будут ездить уже полностью по новой дороге. Хотя еще трудно сказать, в октябре или ноябре будет запущено движение по новому покрытию – очень многое зависит от погодных условий, а впереди – традиционный для августа-сентября период тайфунов.

Основные дорожные работы здесь уже сделаны, и теперь дорожное движение на этом участке осуществляется в основном уже по проектному земляному полотну, хотя в основание дороги в ближайшее время еще остается подсыпать около 550 тысяч тонн инертных материалов.

Асфальтобетонное покрытие, которого, по данным на начало прошлой недели, предстоит уложить в объеме порядка 255 тысяч тонн, будет выполнятся участками от двух до четырех километров, каждый из которых будет запускаться поочередно. Как отмечают практики, в следующем году здесь, возможно, будет необходимо положить еще один слой асфальта. Кроме того, вдоль дороги предусмотрено устройство тротуаров трехметровой ширины.

По завершении реконструкции на всем этом участке дорога будет иметь по три полосы в каждую сторону, что значительно повысит ее пропускную способность. Стоит отметить, что в настоящее время ежедневно этот участок за сутки минует около 50-60 тысяч единиц транспорта, а в отдельные дни - до 90 тысяч, и этот участок считается самым напряженным на Дальнем Востоке.

Временные объезды на этом участке на прошлой неделе остались только в районе мостовых сооружений в районе пересечения магистралью рек Черной («Океанская» в районе поворота на Шамору) и Богатой («Спутник»). Причем в районе «Спутника», в зависимости от погоды, было намечено запустить движение уже в конце минувшей недели. Через реку Саперка (пос. Трудовое) проезд осуществляется уже по новому мосту.

Мостостроителями выполнены основные работы по всем четырем развязкам, которые были предусмотрены здесь проектом.

Построены искусственные сооружения. Это 19 труб разной протяженности и диаметра, самая большая из которых - прямоугольная длиной 94 метра и высотой два метра находится за «Лесной заимкой», сделаны подпорные стенки. На этом 17-километровом участке еще предстоит установить 74 километра барьерного ограждения и 1142 опор освещения.

Из 14 пешеходных переходов, которые предусмотрены проектом, три полностью готовы, и 11 находятся в работе. При этом в связи с трагическими случаями с машинами «Howo», которые сбивали балки перекрытий пешеходных переходов открытыми кузовами, решено устанавливать балки перекрытий в самый последний момент. Все они уже готовы и вывезены к месту монтажа переходов.

К сожалению, в этом году вряд ли будет восстановлено движение троллейбусов маршрута №6, но этот общественный электротранспорт пойдет уже не до «Океанской», а до «Спутника», где под мостом будет его разворотное кольцо. То есть, до нового спортивно-концертного центра, строящегося там, можно будет добираться и таким образом.

После реконструкции этот участок дороги будет доведен до уровня второй категории, что позволит проезжать по нему со скоростью до 100 километров в час.