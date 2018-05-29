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Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
В субботу, 2 июня, в сквере имени Суханова во Владивостоке состоится фестиваль «Владивосток. Времена года».
Он будет организован при поддержке управления культуры городской администрации. Начало праздника в 10:00. На фестивале встретятся лучшие учащиеся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Владивостока. Каждая школа представит арт-объект на тему городского пейзажа, исторических событий или архитектурных фантазий будущего. Это будет стилизованная в декоративном ключе композиция с использованием объемных элементов. По окончании праздника компетентное жюри подведет итоги, авторам лучших работ будут вручены дипломы.
Кроме того, с 10 до 12 часов каждая школа проведёт мастер-класс для всех желающих. Юные жители Владивостока смогут поработать с картоном и маркерами, на бумаге, дощечках или пластике, станут авторами работ из пластилина и полимерной глины, создав свое видение города. Сопровождаться праздник будет выступлениями артистов МБУК «Традиции и современность».
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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