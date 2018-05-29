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Спортивную набережную Владивостока начали приводить в порядок
Муниципальное предприятие Владивостока «Содержание городских территорий» приступило к наведению порядка в популярной зоне отдыха горожан. Ежедневно сотрудники СГТ убирают почти 57 тысяч квадратных метров территории.
После досрочного расторжения договора с арендатором любимое место отдыха жителей и гостей Владивостока осталось без присмотра. К наведению порядка на Спортивной набережной приступили сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Только городские урны меняются здесь 536 раз в день – по четыре раза каждая из 134-х. А в выходные – по восемь раз в день. Также ежедневно работники СГТ убирают на территории случайный мусор, очищают склоны и побережье.
Спортивная набережная – это почти 30 тысяч квадратных метров пешеходных зон, почти 10,5 тысяч квадратных метров цветников и газонов, более тысячи квадратов детских площадок и столько же лестниц, 1,5 тысячи квадратных метров террас и почти 12 тысяч «квадратов» проезжей части. Сейчас все это муниципальное имущество находится не в лучшем состоянии. Сотрудники администрации фиксируют разрушения, допущенные бывшим арендатором: проваленные плиты, обшарпанные лавочки, вытоптанные газоны, обломанные кусты сирени и витаминного шиповника, засохшие без ухода ели, погибшие цветники. При этом в 2015 году Спортивная набережная передавалась арендатору в идеальном состоянии, все недостатки устранялись администрацией Владивостока по акту приема-передачи.
Сейчас по поручению главы города Виталия Веркеенко специалисты администрации города совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка» разрабатывают новую концепцию центральной набережной.
Напомним, договор с «Союзом национальностей Владивостока» был досрочно расторгнут в начале этого года в связи с ненадлежащим исполнением арендатором условий договора. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования администрации города о расторжении и взыскании задолженности в размере почти 4,5 миллионов рублей.
Виталий Веркеенко во время рабочей поездки на Спортивную набережную в апреле этого года поручил привести территорию в порядок и усилить работу в части пресечения деятельности незаконных торговых объектов.
«Спортивная набережная – это «лицо» города, популярное место отдыха жителей и гостей, не нужно превращать его в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпровождения», – подчеркнул он.
В мае большую часть объектов уличной торговли на Спортивной набережной исключили из схемы нестационарных торговых точек. На сегодняшний день здесь продолжается демонтаж незаконных торговых объектов.
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