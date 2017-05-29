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Завтра во Владивосток впервые прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica

29 Мая 2017, 12:43 | Владивосток

Завтра, во вторник, 30 мая, Владивосток примет очередной океанский суперлайнер - Costa NeoRomantica, и это будет его первым посещением нашего города, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Costa NeoRomantica пришвартуется к причалу морского вокзала в 7 часов утра. Прибывших на его борту почти 1 700 туристов из разных стран мира (в основном из Республики Корея) уже привычно ждет у нас большая и яркая культурно-познавательная программа знакомства с Владивостоком.

Покинет наш город Costa NeoRomantica в этот же день, 30 мая, в 16 часов.

А уже послезавтра, 31 мая, в 13 часов во Владивосток снова прибудет хорошо знакомый горожанам круизный лайнер Costa Victoria. Это будет его уже четвертый визит к нам только в течение нынешнего мая.   

Начиная с 2012 года, Владивосток стал постоянным и привлекательным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает растущий авторитет нашего города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что эксклюзивным агентом всех этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Круизный лайнер Costa Romantica построен в 1993 году, а в 2012 году был обновлен и получил новое название - Costa NeoRomantica. Он принадлежит серии судов Classica, имеет длину 219 метров, ширину 31 метр и круизную скорость 18,5 морских узлов. На его 11 палубах в 678 каютах можно разместить 1 697 пассажиров. К их услугам - три ресторана, семь баров, два бассейна, четыре джакузи, фитнес-центр с большой беговой дорожкой, театр, казино, ночной клуб, торговый центр, детский клуб. Экипаж Costa NeoRomantica составляет 596 человек.

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: вокзал  лайнер  costa neoromantica  круиз  туризм 



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