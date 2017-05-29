Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Завтра во Владивосток впервые прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica
Завтра, во вторник, 30 мая, Владивосток примет очередной океанский суперлайнер - Costa NeoRomantica, и это будет его первым посещением нашего города, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Costa NeoRomantica пришвартуется к причалу морского вокзала в 7 часов утра. Прибывших на его борту почти 1 700 туристов из разных стран мира (в основном из Республики Корея) уже привычно ждет у нас большая и яркая культурно-познавательная программа знакомства с Владивостоком.
Покинет наш город Costa NeoRomantica в этот же день, 30 мая, в 16 часов.
А уже послезавтра, 31 мая, в 13 часов во Владивосток снова прибудет хорошо знакомый горожанам круизный лайнер Costa Victoria. Это будет его уже четвертый визит к нам только в течение нынешнего мая.
Начиная с 2012 года, Владивосток стал постоянным и привлекательным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает растущий авторитет нашего города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, что эксклюзивным агентом всех этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Круизный лайнер Costa Romantica построен в 1993 году, а в 2012 году был обновлен и получил новое название - Costa NeoRomantica. Он принадлежит серии судов Classica, имеет длину 219 метров, ширину 31 метр и круизную скорость 18,5 морских узлов. На его 11 палубах в 678 каютах можно разместить 1 697 пассажиров. К их услугам - три ресторана, семь баров, два бассейна, четыре джакузи, фитнес-центр с большой беговой дорожкой, театр, казино, ночной клуб, торговый центр, детский клуб. Экипаж Costa NeoRomantica составляет 596 человек.
Фото Vl.Ru.
Новости тематики
- Завтра во Владивосток впервые прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica
- Яркий и незабываемый отдых ждет жителей и гостей Владивостока
- Лайнер "CostaVictoria" посетит Владивосток в начале мая
- На железнодорожном вокзале Владивостока ремонтируют памятный паровоз (фото)
- Владивосток становится всё более привлекательным для иностранных и российских туристов
- Из Владивостока в Далянь теперь можно улететь прямым рейсом
- Владивосток будет содрогаться в полдень
- Отель Хаятт на мысе Бурный "уплывет" в Китай
- Из Набережной ДВФУ сделают Ресторанную улицу
- Указатели для иностранных туристов во Владивостоке оказались с ошибками
Новости раздела
- Завтра во Владивосток впервые прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica
- Свой 157-й день рождения столица Приморья встретит с официальным гимном
- Vladivostok Boat Show 2017: как прошло мероприятие в этом году
- Яркий и незабываемый отдых ждет жителей и гостей Владивостока
- Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке можно оформить подписку на печатные издания со скидкой
- На Vladivostok Boat Show – 2017 будет разыгран самый ожидаемый смартфон года
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!
- Приморье встречает 72-ю годовщину Великой Победы (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- У одного из портов Владивостока сменился гендиректор
- Владивосток. По улице - в историю
- Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
- Над рублем сгущаются большие и черные тучи
- Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре
- Российское ПО: кодируем сами
- Большинство активистов Навального в Приморье со временем окажутся в партии власти