www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.04 р. 100 JPY: 61.47 р.
EUR: 79.5 р. 10 CNY: 99.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке наградили изобретательницу "Птичьего молока"

29 Мая 2015, 15:13 | Владивосток

Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая 28 мая вручила Почетную грамоту Думы «За многолетний труд, высокие показатели и значительный вклад в развитие кондитерской отрасли» мастеру Владивостокской кондитерской фабрики, автору знаменитых конфет «Птичье молоко» Анне Чулковой, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе думы.

Анна Чулкова 44 года посвятила работе на фабрике. Ее рецептура и технология известных всей России конфет «Птичье молоко» остаются неизменными до сих пор. Также она разработала сорта конфет «Чебурашка», «Владивостокские», «Комета», «Приморские», торт «Мечта». В 1967 году награждена медалью «3а доблестный труд», в 1971 году - орденом Ленина, в 1981 году - орденом Октябрьской Революции, в 1982 году стала лауреатом Государственной премии. В 1986 году за заслуги перед Отечеством ей присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали и ордена Ленина.

В своем поздравлении Елена Новицкая отметила: «Анна Федоровна — удивительный, неравнодушный человек, настоящий патриот города Владивостока.  С 1965 по 1975 годы она была депутатом Владивостокского городского Совета народных депутатов.  В 2011 году Дума города по праву присвоила ей звание Почетного гражданина Владивостока. Несмотря на преклонный возраст, Анна Федоровна до сих пор активно участвует в общественной жизни города, занимается  патриотическим воспитанием молодежи. Мы гордимся такими земляками!»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



 

Автор: Пресс-служба Думы г. Владивостока
Теги: награды  новицкая  изобретения  птичье молоко  примкон  Дума Владивостока  анна чулкова  конфеты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru