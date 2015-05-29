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Во Владивостоке наградили изобретательницу "Птичьего молока"
Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая 28 мая вручила Почетную грамоту Думы «За многолетний труд, высокие показатели и значительный вклад в развитие кондитерской отрасли» мастеру Владивостокской кондитерской фабрики, автору знаменитых конфет «Птичье молоко» Анне Чулковой, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе думы.
Анна Чулкова 44 года посвятила работе на фабрике. Ее рецептура и технология известных всей России конфет «Птичье молоко» остаются неизменными до сих пор. Также она разработала сорта конфет «Чебурашка», «Владивостокские», «Комета», «Приморские», торт «Мечта». В 1967 году награждена медалью «3а доблестный труд», в 1971 году - орденом Ленина, в 1981 году - орденом Октябрьской Революции, в 1982 году стала лауреатом Государственной премии. В 1986 году за заслуги перед Отечеством ей присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали и ордена Ленина.
В своем поздравлении Елена Новицкая отметила: «Анна Федоровна — удивительный, неравнодушный человек, настоящий патриот города Владивостока. С 1965 по 1975 годы она была депутатом Владивостокского городского Совета народных депутатов. В 2011 году Дума города по праву присвоила ей звание Почетного гражданина Владивостока. Несмотря на преклонный возраст, Анна Федоровна до сих пор активно участвует в общественной жизни города, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Мы гордимся такими земляками!»
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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