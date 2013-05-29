Деятельность участковых отныне расписана буквально пошагово

Вступило в силу «Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции»

В Приморском крае насчитывается 755 административных участков участковых уполномоченных полиции. И, несмотря на то, что некомплект участковых на сегодня составляет почти 100 человек, именно этой службой в 2012 году рассмотрено около половины всех материалов и дел, зарегистрированных органами УМВД по краю, – более 204 тысяч.

Данная тенденция сохраняется и в 2013 году, да оно и понятно – участковый уполномоченный полиции находится ближе всех других сотрудников полиции к населению, ежедневно выходя на закрепленный за ним участок, а значит, – в самой гуще событий и, как следствие, всяческих происшествий и правонарушений. Именно к участковому перво-наперво обращаются потерпевшие в бытовых конфликтах, драках и семейных ссорах, если, конечно, знают, где его найти.

С 7 апреля 2013 года работа участковых регламентирована новым «Наставлением по организации деятельности участковых уполномоченных полиции» – документом, введенным в действие приказом министра внутренних дел России Владимира КОЛОКОЛЬЦЕВА. По мнению специалистов, он призван повысить эффективность работы службы участковых уполномоченных и в первую очередь направлен на обеспечение доверия и поддержки граждан к людям, ставшим на защиту общественного порядка и закона.

Как рассказал «ЗР» начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю Алексей ДЕМИН, по сути это детальная регламентация всей деятельности службы. Так, документ определяет конкретный круг обязанностей участковых, категории граждан, за которыми осуществляется профилактический контроль (например, лица, освобожденные из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлены ограничения, либо те, кто по закону попадает под административный надзор), расписывает едва ли не пошаговый алгоритм действий в ходе приема граждан.

Участковый в соответствии с новым Наставлением принимает участие в охране общественного порядка, розыске тех, кто совершил преступление или подозревается в этом, помогает искать детей и подростков, самовольно ушедших из семей и специальных учреждений. В числе его обязанностей, как и раньше, остается контроль за соблюдением законодательства в области оборота гражданского оружия. Иными словами, участковый уполномоченный полиции может прийти к владельцу, например, охотничьего ружья, чтобы проверить условия его хранения.

Кстати говоря, это далеко не единственный повод наведаться участковому к вам в гости и познакомиться более детально. В Наставлении подробно прописана работа участкового, связанная с профилактическим обходом квартир и жилых домов. Он должен проводиться ежедневно, и в течение года со дня закрепления административного участка участковый уполномоченный обязан посетить все объекты, в том числе жилые помещения – квартиры, дома, комнаты, а также организации, предприятия, действующие на участке.

В соответствии с утратившим силу приказом ранее на такое знакомство с подведомственной территорией участковому отводилось полгода. Правда, это требование, что говорить, выполнялось далеко не всегда, а участковый по-прежнему на многих территориях является для жителей персоной-инкогнито. Причин такого положения немало – от большой загруженности участкового, в том числе бумажной работой, до банального человеческого фактора.

Год для детального знакомства со своим административным участком, по мнению Алексея Демина, срок вполне реальный. Тем более что некоторые участки, особенно в краевом центре, располагаются вполне компактно – это может быть два-три многоподъездных дома, скажем в районах улиц Надибаидзе, Нейбута, Кипарисовой во Владивостоке, или квартал-два с жилыми домами поменьше. В сельской местности протяженность участка порой достигает и 100 км. Так что не удивляйтесь, если ситуация начнет резко меняться и участковый уполномоченный полиции все-таки заглянет к вам на огонек просто так, без видимого повода.

Впрочем, у него-то повод будет – заполнение паспорта своего участка. В Наставлении прописана и такая деталь. Для этого участковый должен изучить каждую квартиру, офис, магазин, склад и прочие строения, расположенные на участке, а также люки, подвалы, чердаки и парковки – все, что может влиять на криминогенную обстановку в районе. Собственно говоря, такие паспорта существовали и ранее, теперь несколько изменилась их форма. И такая индивидуальная профилактическая работа с жителями, как называют ее специалисты, поквартирный обход, по мнению главного участкового края, как правило, дает положительные результаты. Например, в июне-августе 2012 года, когда правоохранительные органы активно готовились к саммиту АТЭС во Владивостоке, в городе не было зарегистрировано ни одного тяжкого бытового преступления. Свои результаты дала так называемая отработка 500-метровой зоны от гостевой трассы, когда под особый контроль участковых были взяты владельцы оружия, все ранее судимые, условно осужденные, дебоширы и другие социально опасные категории населения.

Участковому уполномоченному по сути его работы приходится быть «всеядным». И такое положение закрепил новый приказ, который позволяет начальнику территориального органа ОМВД в случае необходимости привлекать участковых к рассмотрению материалов по дорожно-транспортным происшествиям, фактам, содержащим признаки преступлений в сфере экономики, экологии, к проведению следственных мероприятий вне территории закрепленного административного участка. По мнению специалистов, эти положения будут еще уточняться в ходе дальнейшей работы над содержательной частью документа, которая, кстати говоря, сегодня уже ведется. Они, скорее, подходят к сельской местности, где участковому действительно приходится заниматься различными делами, поскольку он подчас на несколько населенных пунктов является единственным представителем полиции.

Не определены новым документом и нагрузка на участкового уполномоченного, нормативы установления границ административных участков. Сегодня в среднем это территория, на которой проживает 3-5 тысяч человек. И, чтобы держать ее в постоянном поле зрения, участковому приходится трудиться, не считаясь со временем. Отчасти очень высокой нагрузкой объясняются кадровые проблемы службы. Несмотря на достойную зарплату (в среднем в пределах 40-50 тыс. рублей), по краю сегодня не хватает порядка 100 участковых уполномоченных полиции. Чтобы стать участковым, потенциальный претендент должен как минимум иметь среднее специальное юридическое образование, одновременно имея высшее образование в любой иной сфере, либо высшее юридическое или военное. К сожалению, далеко не каждый специалист с таким образовательным уровнем готов идти на столь беспокойный участок.

Но, возможно, решить эту проблему помогут положения Наставления, касающиеся условий работы участковых уполномоченных. Здесь конкретно написано: обеспечить в первоочередном порядке участковых автомототранспортом, средствами связи, другими материально-техническими ресурсами в соответствии с утвержденными нормами положенности. Теперь каждому участковому должен выдаваться мобильный телефон, на трех участковых положено иметь один автомобиль. Наставлением определено, в каких условиях должны трудиться участковые, вплоть до наличия в служебном кабинете компьютера, скрепок и специальной бланочной продукции.

Как рассказал Алексей Демин, поступили из министерства средства на приведение участковых пунктов полиции в соответствующий вид. В некоторых проведут косметический ремонт, везде появятся стенды для информирования посетителей, аптечки. Заказана бланочная продукция, в том числе паспорта участков нового образца.

Кроме того, Алексей Александрович напомнил, что обязанность предоставления помещений для участкового пункта полиции возлагается на орган местного самоуправления. К сожалению, далеко не все муниципалитеты исполняют закон...

Досье «ЗР»

За 2012 год участковыми уполномоченными полиции раскрыто более 4 тысяч преступлений. Это четверть всех раскрытых в Приморском крае за год преступлений. На учете в 2012 году состояло более 23 тысяч, в том числе 9 тысяч – лица, освобожденные из мест лишения свободы, из них 3800 – лица, освобожденные условно-досрочно, и около 10 тысяч осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Выявлено превентивных составов преступлений – 3470. По итогам 1 квартала 2013 года участковыми рассмотрено 50023 материала о преступлениях и правонарушениях – это 48,3% от всей регистрации. За квартал раскрыто 1060 преступлений.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.