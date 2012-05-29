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Гуам предлагает дружбу Владивостоку
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая, ZRPRESS. Представители отдаленной островной территории США — Гуама — прибыли во Владивосток для участия в международной Неделе туризма и отдыха.
Делегация встретилась с представителями региональной власти и главой администрации Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Вечером 24 мая в отеле «Азимут» генеральное консульство США во Владивостоке дало прием для российской стороны в честь визита делегации Гуама и ее главы сенатора Бенжамина Круза, у которого «ЗР» взял эксклюзивное интервью.
— Гуам славится своими курортами. Но все же, на ваш взгляд, в чем его преимущества для россиян перед такими туристическими направлениями как Таиланд и Вьетнам?
— По сравнению с другими странами на Гуаме тихо и спокойно, вам никто не будет назойливо предлагать свои услуги. Люди на Гуаме живут прямо в морских заповедниках, в которых морское разнообразие превосходит любой океанариум. Причем всех морских обитателей можно наблюдать в их естественной среде.
— Какие месяцы самые лучшие для отдыха на Гуаме?
— Всегда, когда вы захотите, можно прекрасно отдохнуть на Гуаме. Но самые лучшие месяцы — с ноября по апрель.
— Планирует ли Гуам и его столица Хагатна установить побратимские связи с Владивостоком?
— Сегодня мы встречались с мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и поднимали этот вопрос. Однако никакого ответа пока не получили, так что ничего более конкретного сказать не могу. Форсировать события мы не хотим, но интерес у нас есть. Мы расположены близко друг к другу и нам есть чем делиться.
Губернатор Гуама приедет во Владивосток в начале июля на день рождения города и День независимости США. Он со своей стороны приложит все силы для установления побратимских отношений между нашими территориями.
— Вы уже посмотрели Владивосток, каковы ваши впечатления?
— У нас была экскурсия по городу. Мы побывали в церквях, в парке, полюбовались видами города.
Нам кажется, что новым символом города должен стать журавль — так много в городе строительных кранов.
Мне очень понравилась архитектура города. Я бы хотел, чтобы такие же прекрасные здания были на Гуаме. А сам с удовольствием купил бы квартиру в вашем здании под названием «Серая лошадь».
— Россия и Владивосток в этом году впервые проводят у себя саммит АТЭС. На ваш взгляд, этот форум может что-то дать региону и России в целом?
— Без сомнения! Просто люди не знают, какой прекрасный город Владивосток. Когда они приедут сюда, то влюбятся в него и захотят вкладывать сюда средства.
Досье «ЗР»
Гуам — остров с богатым культурным наследием. Он расположен в западной части Тихого океана на расстоянии 1 тыс. 448 км к северу от экватора и 9 тыс. 650 км. От Сан-Франциско. Он является самым большим из островов Микронезии и имеет ширину от 6 до 13 км, а длину — 51,5 км. Это самый южный остров в цепи Марианских островов и покрыт тропической растительностью. Население острова — менее 160 тыс. человек. Среднегодовая температура воздуха и воды + 29 градусов. На острове два сезона. Сухой длится с декабря по июнь, а сезон дождей — с июля по ноябрь. Сентябрь и октябрь — самые дождливые месяцы.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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