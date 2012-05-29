Новые зеленые композиции появляются во Владивостоке

Во Владивостоке продолжаются работы по озеленению. С каждым днём во Владивостоке появляется все больше зелёных островков из деревьев, кустарников и цветов. Работы проводятся в городских скверах, парках, на аллеях, газонах и вдоль магистралей.

Так, на пустыре около спортивного комплекса «Молодежный» появился вечнозелёный островок. Специалисты высадили здесь 34 сосны. В ближайшее время композицию дополнят кустарники и цветы.

На противоположной стороне, где горожане в прошлом году видели цветочные радуги, специалисты приступили к реализации дизайнерского проекта. Здесь появится совершенно новая многоуровневая растительная композиция из клёнов приречных, парковых роз и цветов разных оттенков палитры.

Специалисты МБУ «Горзеленстрой» высаживают зелёные насаждения в сквере им. Блюхера на проспекте 100-летия Владивостока (в районе школы № 52). Здесь появятся пихты белокурые и цельнолистные, несколько видов клёна, берёзы, краснокнижный амурский бархат, вейгела, барбарис, боярышник, вишня, сирень амурская, бересклет крылатый, ильм долинный, а вокруг памятника высадят сибирские ели.

Как сообщила заместитель директора «Горзеленстроя», научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН Елена Полякова, высадке посадочного материала предшествовала масштабная подготовка – обновили грунт, провели обрезку уже имеющихся насаждений.

Напомним, что все работы по озеленению Владивостока проводятся по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие зеленых насаждений города Владивостока» на 2011-2015 годы.

"Золотой Рог".