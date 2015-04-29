Строительство съездов с трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке начнется в первых числах мая

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев сегодня, 29 апреля, провел выездное совещание по строительству трех съездов с автодороги Седанка - Патрокл, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.

Как доложил директор департамента дорожного хозяйства Александр Швора, проект всех трех примыканий к трассе уже прошел государственную экспертизу. В первых числах мая работы начнутся сразу на двух съездах – на улице Снеговой и на улице Фадеева в районе бухты Тихой. На третьем съезде – на улице Космонавтов – в мае начнутся подготовительные работы.

Александр Швора также отметил, что срок сдачи примыканий – октябрь текущего года. К этому времени съезды будут полностью заасфальтированы, будет готово и освещение, оборудованы полосы разгона.

Василию Усольцеву подрядчики строительства предоставили график работ, разработанный совместно с департаментом дорожного хозяйства. Работы будут проведены в три этапа.

Первый вице-губернатор поставил задачу – вводить съезды в эксплуатацию частично, по мере готовности объектов. Так, часть работ будет завершена уже летом.

«График должен строго соблюдаться. За этим будет жесткий контроль», – акцентировал Василий Усольцев.

Напомним, строительство трех съездов с трассы Седанка - Патрокл ведется по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Отметим, изначально съездов на этой трассе предусмотрено не было. Однако жители края и участники рабочей группы по приемке объектов саммита АТЭС выступили с инициативой построить съезды на примыкающие улицы. Губернатор поддержал идею горожан, и распорядился разработать проект и приступить к строительству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.