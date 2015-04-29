Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строительство съездов с трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке начнется в первых числах мая
Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев сегодня, 29 апреля, провел выездное совещание по строительству трех съездов с автодороги Седанка - Патрокл, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.
Как доложил директор департамента дорожного хозяйства Александр Швора, проект всех трех примыканий к трассе уже прошел государственную экспертизу. В первых числах мая работы начнутся сразу на двух съездах – на улице Снеговой и на улице Фадеева в районе бухты Тихой. На третьем съезде – на улице Космонавтов – в мае начнутся подготовительные работы.
Александр Швора также отметил, что срок сдачи примыканий – октябрь текущего года. К этому времени съезды будут полностью заасфальтированы, будет готово и освещение, оборудованы полосы разгона.
Василию Усольцеву подрядчики строительства предоставили график работ, разработанный совместно с департаментом дорожного хозяйства. Работы будут проведены в три этапа.
Первый вице-губернатор поставил задачу – вводить съезды в эксплуатацию частично, по мере готовности объектов. Так, часть работ будет завершена уже летом.
«График должен строго соблюдаться. За этим будет жесткий контроль», – акцентировал Василий Усольцев.
Напомним, строительство трех съездов с трассы Седанка - Патрокл ведется по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского.
Отметим, изначально съездов на этой трассе предусмотрено не было. Однако жители края и участники рабочей группы по приемке объектов саммита АТЭС выступили с инициативой построить съезды на примыкающие улицы. Губернатор поддержал идею горожан, и распорядился разработать проект и приступить к строительству.
Новости тематики
- В суде по делу экс-мэра юристы доказывали очевидное
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
- Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- В центре Владивостока ограничат движение и парковку
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока призвал приморцев принять важное решение
- Кожемяко предложили установить во Владивостоке Доску почёта
- "Неужели тот, кто это строит, желает видеть Владивосток "контейнерным" городом"
- Олег Кожемяко с супругой посетил детский утренник "Елка добра"
- В суде по делу экс-мэра юристы доказывали очевидное
- Во Владивостоке искали хорошие руки для котят
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Франшиза косит наши ряды
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано