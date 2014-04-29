Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке придомовые территории ремонтируют комплексно
Во Владивостоке продолжаются работы по капитальному ремонту межквартальных и придомовых проездов. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ проинспектировал на минувшей неделе ход работ.
Придомовая дорога вдоль домов №№253, 255 и 257 по улице Калинина не ремонтировалась, со слов местных жителей, более тридцати лет. Сейчас во дворе установлен новый бордюр, готовится основание дороги для последующей укладки асфальтобетона. Кроме того, дорожные строители прочистят систему ливневой канализации, заменят решетки ливнеприемников. Ремонт ведет муниципальное предприятие «Дороги Владивостока».
В ходе проверки мэр отметил, что строители работают на совесть, и качество соответствует всем нормам. Игорь Пушкарев поручил после укладки асфальта установить «лежачих полицейских» - для безопасности жителей.
Также глава города в ходе поездки оценил, как идет ремонт внутриквартального проезда от дома №4 по улице Монтажной до Борисенко, 76. Проезд пользуется большой популярностью у горожан, поэтому был включен в план ремонта на 2014 год. Для отвода ливневых вод ремонт внутриквартального проезда ведется с устройством поперечного уклона дороги.
Завершается ремонт территории возле дома №42 и внутриквартального проезда, соединяющего улицы Котельникова и Карла Жигура. Здесь был демонтирован старый асфальт, установлены бордюры, проведена укладка нового асфальта в два слоя. К слову, в прошлом году в трех дворах по улице Карла Жигура проведен ремонт придомовых территорий, а для детворы установлены современные детские игровые комплексы.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На острове Русском потеплело
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
- В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты
- Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
- В преддверии ЕГЭ старшеклассникам Владивостока показали, как работают "мусорные" заводы города
- Владивосток ежедневно "умывают" и очищают от мусора
Новости раздела
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное