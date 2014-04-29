Во Владивостоке придомовые территории ремонтируют комплексно

Во Владивостоке продолжаются работы по капитальному ремонту межквартальных и придомовых проездов. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ проинспектировал на минувшей неделе ход работ.

Придомовая дорога вдоль домов №№253, 255 и 257 по улице Калинина не ремонтировалась, со слов местных жителей, более тридцати лет. Сейчас во дворе установлен новый бордюр, готовится основание дороги для последующей укладки асфальтобетона. Кроме того, дорожные строители прочистят систему ливневой канализации, заменят решетки ливнеприемников. Ремонт ведет муниципальное предприятие «Дороги Владивостока».

В ходе проверки мэр отметил, что строители работают на совесть, и качество соответствует всем нормам. Игорь Пушкарев поручил после укладки асфальта установить «лежачих полицейских» - для безопасности жителей.

Также глава города в ходе поездки оценил, как идет ремонт внутриквартального проезда от дома №4 по улице Монтажной до Борисенко, 76. Проезд пользуется большой популярностью у горожан, поэтому был включен в план ремонта на 2014 год. Для отвода ливневых вод ремонт внутриквартального проезда ведется с устройством поперечного уклона дороги.

Завершается ремонт территории возле дома №42 и внутриквартального проезда, соединяющего улицы Котельникова и Карла Жигура. Здесь был демонтирован старый асфальт, установлены бордюры, проведена укладка нового асфальта в два слоя. К слову, в прошлом году в трех дворах по улице Карла Жигура проведен ремонт придомовых территорий, а для детворы установлены современные детские игровые комплексы.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.