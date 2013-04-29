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В ночь на вторник во Владивостоке ожидается сильный дождь в течение 12 часов
Единая дежурная диспетчерская служба и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, сегодня вечером, 29 апреля, и ночью 30 апреля во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-25 мм в течение 12 часов и менее.
Всем службам жизнеобеспечения города дана команда быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности рекомендовано организовать на этот период дежурства, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия исключающие подтопление оборудования. Водителей всех видов транспортных средств просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.
Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства будут приниматься для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.
Умеренный, с постепенным ослаблением дождь будет идти также в течение завтрашнего дня. Прекращение осадков ожидается к вечеру 30 апреля.
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