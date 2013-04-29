Во Владивостоке все молились, чтобы новая ТЭЦ не взорвалась

43 года назад крайком КПСС приказал запустить и принять в эксплуатацию ВТЭЦ-2 с существенными недостатками.

В конце апреля 1970 года во Владивостоке была запущена первая очередь ТЭЦ-2. Первый начальник смены электрической части станции Илья ПЕЧКИН рассказал «ЗР» о событиях тех дней. Началось все в 1967 году с ЧП…

- На запуск ВТЭЦ-2 22 апреля 1970 года журналистов не приглашали - все молились, чтобы станция не взорвалась. В те годы в систему «Дальэнерго» входило всего три станции: Владивостокская государственная электростанция (ВГЭС-1) (сейчас ТЭЦ-1), Сучанская и Артемовская ГРЭС. Это была слабая, ненадежная система. Тогда ведь отопление во Владивостоке было печное, паром снабжались только комбинаты.

И вот в Сучане – ЧП. Наладчики ошиблись и случайно отключили 100-мегаватный генератор. Тут же во всей системе резко упало напряжение. В таких случаях должна срабатывать автоматическая разгрузка по частоте (АЧР). Это такая система, которая при низкой частоте автоматически отключает потребителей, чтобы сохранить определенный запас на собственные нужды.

Однако система АЧР не сработала. С Сучан-ГРЭС сразу же упала на ноль. В считанные минуты падение частоты задавило и Артемовскую станцию.

Следующей на очереди была наша ВТЭС-1, где я работал начальником смены электрической части. Но у нас защита сработала, и станция устояла. А если бы не устояла - это была бы настоящая катастрофа.

Дело в том, что для станции очень важно не упасть на ноль. Если это происходит, то станция останавливается полностью и сама уже разогнаться не в состоянии. Если в системе из строя выходит одна станция, то это еще ничего. Потом ее можно будет запустить с другой.. А вот если «умирает» вся система… Пришлось бы ждать прихода, к примеру, мощного военного крейсера. С него тащить кабеля на ВГЭС-1, и только потом запустить всю приморскую энергетику.

В общем, работы как минимум на месяц, а все это время большая часть Приморья сидела бы без света. И тут мне звонит диспетчер «Дальэнерго» Анатолий Григорьевич АРТЕМЕНКО и говорит: мол, дело труба, две станции сидят на нуле, осталась только ваша. От тебя, говорит, Илья Петрович сейчас зависит судьба Большой энергетики Приморья.

А ведь станция у нас маленькая, в работе были два генератора по 2,5 мВт – это просто смех. Да, сейчас на ТЭЦ-2 питательные насосы имеют эл. двигатели по 4 мВт. И вот решено было подать в Артем электроэнергию по линии 110 киловольт и там раскрутить агрегаты самого маленького 20-мегаваттного генератора. В результате слаженных действий всего персонала удалось раскрутить агрегаты и запустить вначале 20-мегаваттный генератор, а затем и все генераторы Артемовской ГРЭС.

Спустя несколько дней к нам прибыла правительственная комиссия во главе с начальником главка КРАВЧЕНКО.

Приходя на главный центр управления ВГЭС-1, главный инженер станции БЫСТРЯКОВ показал на меня и говорит Кравченко что это, мол, мой ученик-спас всю энергетику Приморья.

Вообще, ВГЭС-№1 была в то время хоть и маленькой станцией, зато своеобразной кузницей кадров руководящего звена приморского ркая. К примеру, директором Сучанской ГРЭС был Виктор Григорьевич КОЗЛОВ некогда бывший директор ВГЭС-1. Так вот, Виктор Григорьевич считался лучшим энергетиком того времени, хоть высшего образования у него и не было.

После того, как приняли решение, что ТЭЦ-2 надо строить как можно быстрее, Виктора Козлова назначили директором строящейся ВТЭЦ-2.

Срок определили четко. Кровь из носа, но чтоб к 100-летию Ленина станция стояла. О том, КАК она была построена, лучше всего было видно из количества денег. На строительство было запланировано потратить 98 миллионов рублей, а успели освоить только 45! Недоработок была тьма тьмущая. Я не говорю от такой мелочи, как отсутствие переходных мостиков из управления в главный корпус, из главного корпуса на щит управления. Из-за этого терялась масса времени, приходилось очень много бегать по закоулкам. Были недоделки в котельном и турбинном цехах.

Построили очень слабую дамбу, которая должна была прикрывать насосную станцию морской воды. В итоге осенью эту дамбу первый же сильный шторм раскидал, и насосную залило. Станцию пришлось останавливать на четыре дня.

28 апреля на станцию пригласили фотокорреспондента газеты «Правда», которому позволили подняться на главный трансформатор мощностью 125 Мвт и сфотографировать меня, как начальника смены электрической части с монтером. Фотография вместе с микростатьей была опубликована на кануне пуска в газете «Правда».

22 апреля около 10 часов на главный щит управления (ГЩУ) ТЭЦ-2 прибыли представители: министерства энергетики, приморского Крайкома КПСС, «Дальэнерго» и др. Впереди всех шел Виктор Григорьевич Козлов. Директор вежливо, попросил меня включить генератор первого блока строящейся станции в систему «Дальэнерго».

В результате слаженной работы работников: котельного, турбинного цехов генератор был включен в параллельную работу с системой «Дальэнерго».

Все представители сразу же бросились к телефонам и наперебой стали рапортовать о победе владивостокских энергетиков.

В 10 00 московское радио сообщило о пуске в работу генератора мощностью 100 Мвт во Владивостоке.

Через несколько дней генератор отключили. И потом еще до осени доделывали. Тогда-то и состоялся второй настоящий пуск станции, на который пригласили местную прессу. Но станция все равно требовала доработок. Однако строители схитрили. На открытии они бросили клич, что готовы досрочно завершить 2-ю очередь ТЭЦ-2.

Партия сказала, что конечно, делайте, а все недоделки пусть достраивает само «Дальэнерго».

Козлов возмутился и отказался принимать такую станцию. Его тут же отправили на пенсию, а вместо него прислали москвича, также не имел высшего образования. И получил его заочно во Владивостоке. После этого станция еще долго доделывалась. Аварии случались одна за другой.