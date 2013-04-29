Во Владивостоке пустят дополнительную электричку

В связи с проведением демонстрации 1 мая 2013 года назначается дополнительный электропоезд по маршруту Владивосток - мыс Чуркина.

Отправление со ст. Владивосток в 09.28, со следующими остановками: Военное шоссе 09.38, Луговая 09.48, Мальцевская 09.52, прибытие на мыс Чуркина 09.56 (местн. вр.).

За дополнительной информацией обращаться в пассажирский отдел ОАО «Экспресс Приморья» по телефону единой справочной службы компании во Владивостоке: 8 (423) 224–54–31 и на официальный сайт компании в сети Интернет: http://expresspk.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.