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Во Владивостоке пустят дополнительную электричку

29 Апреля 2013, 12:36 | Владивосток

В связи с проведением демонстрации 1 мая 2013 года назначается дополнительный электропоезд по маршруту Владивосток - мыс Чуркина.

Отправление со ст. Владивосток в 09.28, со следующими  остановками: Военное шоссе 09.38, Луговая 09.48, Мальцевская 09.52, прибытие на мыс Чуркина 09.56 (местн. вр.).

 За дополнительной информацией обращаться в пассажирский отдел ОАО «Экспресс Приморья» по телефону единой справочной службы компании во Владивостоке: 8 (423) 224–54–31 и на официальный сайт компании в сети Интернет: http://expresspk.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: железная дорога  транспорт  праздники 



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Комментарии

  • Псевдоним13:17, 29.04.2013#

    если бы еще 100 - лет Владивостоку где подъезд удобный и пробок нет - цены бы не было Аэроэкспрессу. Дотации то получил

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