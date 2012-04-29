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«Экспресс Приморья» объявил дачную акцию
29 Апреля 2012, 14:30 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля, ZRPRESS. Компания-перевозчик поздравляет всех с наступающими праздниками и объявляет о начале акции.
Теперь при покупке абонементного билета с 29 апреля по 1 мая (в пригородных кассах Владивостока) пассажиры получают посевной набор и действующее с 29 апреля расписание.
Условия акции можно уточнить в билетных кассах или по телефону справочной службы ОАО «Экспресс Приморья» 2245-431.
Акция проводится при спонсорской поддержке компаний «Сады Приморья» и типографии «48 часов» и действует в кассах следующих остановочных пунктов: ж/д вокзал, павильон, 1-я Речка, Моргородок, 2-я Речка, мыс Чуркина, Мальцевская, Луговая, 3-я Рабочая.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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