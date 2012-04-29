«Экспресс Приморья» объявил дачную акцию

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля, ZRPRESS. Компания-перевозчик поздравляет всех с наступающими праздниками и объявляет о начале акции.

Теперь при покупке абонементного билета с 29 апреля по 1 мая (в пригородных кассах Владивостока) пассажиры получают посевной набор и действующее с 29 апреля расписание.

Условия акции можно уточнить в билетных кассах или по телефону справочной службы ОАО «Экспресс Приморья» 2245-431.

Акция проводится при спонсорской поддержке компаний «Сады Приморья» и типографии «48 часов» и действует в кассах следующих остановочных пунктов: ж/д вокзал, павильон, 1-я Речка, Моргородок, 2-я Речка, мыс Чуркина, Мальцевская, Луговая, 3-я Рабочая.

«Золотой Рог».